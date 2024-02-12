27 yaşındaki genç, uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde evinde uyurken çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan Faruk Dombay (27) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:45
27 yaşındaki genç, uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
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Yangın, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi Dere Sokak’ta bir evde meydana geldi. Faruk Dombay’ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 

Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekibi, binaya girdiklerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu. 

Yapılan incelemede yanan kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi. Faruk Dombay’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Dombay bugün Karadon Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.


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