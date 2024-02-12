27 yaşındaki genç, uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde evinde uyurken çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan Faruk Dombay (27) hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi Dere Sokak’ta bir evde meydana geldi. Faruk Dombay’ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekibi, binaya girdiklerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede yanan kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi. Faruk Dombay’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Dombay bugün Karadon Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber