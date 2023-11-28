Uyurken tavan alçısı üzerlerine düştü: 'Deprem oldu sandık'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:45

Güncelleme: 28.11.2023 - 09:46

Kentte son 2 gündür yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Merkez Yüreğir ilçesi 1086. Sokak’taki evde 5 çocuğuyla birlikte oturan Hülya Çiftçi’nin de evi yağmurdan zarar gördü.

Yağmur sırasında kopan tavan alçısı Çiftçi ve çocukları uyuduğu sırada yere düşerken, genç kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Hülya Çiftçi, “Deprem oldu sandık. Çok korktuk. Bir anda üstümüze sıva parçaları düştü. Çocuklarımı aldığım gibi dışarı çıktım. Sonrasında baktık ki tavan alçısıymış” ifadelerini kullandı.