27 yaşındaki motosiklet sürücüsü, ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı

Bursa’da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki ekskavatöre çarptı. Kazada, 27 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:50
27 yaşındaki motosiklet sürücüsü, ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı’nda meydana geldi.

İzmir Yolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan Emre Tutak (27) yönetimindeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, batçığa (alt geçit) girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sağ şeritten ilerleyen 45 08 014 plakalı ekskavatöre arkadan çarpan ve çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Tutak, kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kalbi duran genci kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Ambulans ile özel bir hastaneye sevk edilen sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde tahkikat başlattı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ekskavatör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İlgili Haberler

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!
Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı

Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı
AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!

AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
İran'dan İsrail'e hava saldırıları! THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri

İran'dan İsrail'e hava saldırıları! THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri
Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi
AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’

AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’