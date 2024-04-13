Bursa'da orman yangını!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:48
Bursa'da orman yangını!
Abone Ol google-news

Dağyenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.


Bursa haberleri Orman haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın paniği!

Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın paniği!
Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Metruk evde korkutan yangın!

Metruk evde korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Caferi lider Selahattin Özgündüz İsrail ile ticareti savundu: 'Hükümet doğrusunu yapıyor'

Caferi lider Selahattin Özgündüz İsrail ile ticareti savundu: 'Hükümet doğrusunu yapıyor'
Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda

Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda
Enflasyon ATM'leri de vurdu! Yeni dönem başlıyor

Enflasyon ATM'leri de vurdu! Yeni dönem başlıyor
Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!

Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da teleferik faciası... Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden 'ruhsat' açıklaması geldi

Antalya'da teleferik faciası... Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden 'ruhsat' açıklaması geldi
Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!

Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!