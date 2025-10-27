Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, yurttaşların gündeminde bir yandan da resmi tatil mesaisi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde kutlanırken, 28 Ekim'in öğleden sonrası yarım gün tatil olarak ilan edildi. Peki, 28-29 Ekim hastane ve sağlık ocakları açık mı, kaça kadar açık?

28 EKİM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim salı günü hastaneler ve sağlık ocakları her zamanki saatinde açılacak. Ancak saat 13:00'e kadar hizmet verecek.

28 Ekim hastaneler 13:00'dan itibaren kapalı olacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve saat 13:00 itibarıyla poliklinikler kapanacak ve hasta kabul etmeyecek.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile sadece hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.