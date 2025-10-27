Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, yurttaşların gündeminde bir yandan da resmi tatil mesaisi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde kutlanırken, 28 Ekim'in öğleden sonrası yarım gün tatil olarak ilan edildi. Peki, 28 Ekim borsa açık mı? 28-29 Ekim Borsa İstanbul çalışıyor mu?

BORSA İSTANBUL 28 EKİM GÜNÜ VE 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Ekim'de özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için 28 Ekim Salı gününün yarım gün ve Çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.