Kargo şirketleri çalışma saatleri ile ilgili sosyal medyada araştırmalar sürüyor. Peki, 28 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28-29 Ekim kargolar açık mı?

28 EKİM KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI, DAĞITIMA DEVAM EDECEK Mİ?

28 Ekim Salı günü öğleden sonrası resmi tatil kapsamına girmektedir. Genel olarak kargo firmalarının 28 Ekim'de çalışması bekleniyor. Bazı kargo firmaları 28 Ekim'de hizmet vermeye devam edeceğini duyurmuştur.

29 EKİM KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim tarihinde kargo firmaları çalışmalarına 1 gün ara vermişlerdi. Resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri 29 Ekim'de dağıtım yapmayacaktır. 30 Ekim 2025 Perşembe günü kargo işlemleri devam edecektir.