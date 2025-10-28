Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medyada 28-29 Ekim'de resmi kurumların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Salı hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü öğleden sonra yani saat 12.30'dan sonra hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

SAĞLIK OCAKLARI 28 EKİM'DE AÇIK MI?

Sağlık ocakları yani aile sağlığı merkezleri bugün saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra sağlık ocakları kapalı olacak.