28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim'de eczane, banka, PTT açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yurttaşlar 28 Ekim Cuma gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. 28 Ekim Cuma günü resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar tatil mi?
Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak nitlendirdiği Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de kutlanıyor. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümü bu yıl da pek çok etkinlik ve törenle kutlanacak.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Milli bir bayram olan Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. 29 Ekim günü, Türkiye'de resmî tatildir.
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim saat 13:00'ten itibaren başlar. Bu yüzden 28 Ekim Cuma günü yarım gün tatildir. 28 Ekim Cuma günü; okullar, bankalar, PTT, kargolar, eczaneler ve devlet daireleri öğlene kadar hizmet verecek.
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