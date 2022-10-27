Suna Yıldızoğlu kimdir, nereli? Suna Yıldızoğlu'nun eşi kim?
Suna Yıldızoğlu bir dönem beraberlik yaşadığı müzisyen Çetin Alp'e yönelik iddiaları ile gündeme geldi. Suna Yıldızoğlu verdiği bir röportajda Çetin Alp'ten 8 yıl boyunca şiddet gördüğünü açıkladı. Suna Yıldızoğlu kimdir, nereli? Suna Yıldızoğlu'nun eşi kim?
Suna Yıldızoğlu, 1955 yılında İngiltere'de doğdu. Gerçek adı Sonia Eddy'dir. 1974 yılında Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı. 1976 yılında oyunculuğa başladı. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atıldı.
SUNA YILDIZOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI
Suna Yıldızoğlu, 1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi. Çift iki sene sonra boşandı. 1978-1986 yılları arasında ünlü müzisyen Çetin Alp ile beraberlik yaşadı. 1988 yılında Dudley Allen ile evlendi. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları vardır. Yasemin Kay Allen da annesi gibi oyunculuk yapmaktadır.
SUNA YILDIZOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER
1976: Aile Şerefi
1976: Şoför Mehmet
1976: Tosun Paşa
1977: Bir Adam Yaratmak
1977: Bir Yürek Satıldı
1977: Garip
1977: Güneşli Bataklık
1977: Kan
1977: Şıpsevdi
1977: Yıkılmayan Adam
1978: Aşk ve Adalet
1978: Petrol Kralları
1978: Seven Unutmaz
1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür
1980: Akıllı Deliler
1980: Gol Kralı
1980: Kul Sevdası
1981: Kürtaj
1981: Uyanık Aptallar
1980: Kurban Olduğum
1983: Dönme Dolap
1984: Ömrümün Tek Gecesi
1984: Şaşkın Gelin
1985: Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül
1986: Biraz Neşe Biraz Keder
1986: Tarzan Rıfkı
1987: Mesela Muzaffer
1987: Yaralı Can
1992: Kopuk Dünyalar
1993: Bizim Takım
1993: Sevgili Ortak
1995: Durum Bundan İbaret
1995: Sokaktaki Adam
1996: Sara ile Musa
1996: Sevda Kondu
1997: Yalan
1999: Küçük Besleme
1999: Kurtlar Sofrası
2000: Eskici Baba
2000: Eşref Saati
2000: Karate Can
2000: Paşa Baba Konağı
2005: Teberik Şanssız
2008: Elif
2009: Geniş Aile
2010: Yerden Yüksek
2016: 46 Yok Olan
2018: Söz
2020: Çukur
2022: Burçlar
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı