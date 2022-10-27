Suna Yıldızoğlu kimdir, nereli? Suna Yıldızoğlu'nun eşi kim?

27 Ekim 2022 Perşembe, 11:02

Suna Yıldızoğlu, 1955 yılında İngiltere'de doğdu. Gerçek adı Sonia Eddy'dir. 1974 yılında Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı. 1976 yılında oyunculuğa başladı. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atıldı.

SUNA YILDIZOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Suna Yıldızoğlu, 1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi. Çift iki sene sonra boşandı. 1978-1986 yılları arasında ünlü müzisyen Çetin Alp ile beraberlik yaşadı. 1988 yılında Dudley Allen ile evlendi. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları vardır. Yasemin Kay Allen da annesi gibi oyunculuk yapmaktadır.

SUNA YILDIZOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

1976: Aile Şerefi

1976: Şoför Mehmet

1976: Tosun Paşa

1977: Bir Adam Yaratmak

1977: Bir Yürek Satıldı

1977: Garip

1977: Güneşli Bataklık

1977: Kan

1977: Şıpsevdi

1977: Yıkılmayan Adam

1978: Aşk ve Adalet

1978: Petrol Kralları

1978: Seven Unutmaz

1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür

1980: Akıllı Deliler

1980: Gol Kralı

1980: Kul Sevdası

1981: Kürtaj

1981: Uyanık Aptallar

1980: Kurban Olduğum

1983: Dönme Dolap

1984: Ömrümün Tek Gecesi

1984: Şaşkın Gelin

1985: Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül

1986: Biraz Neşe Biraz Keder

1986: Tarzan Rıfkı

1987: Mesela Muzaffer

1987: Yaralı Can

1992: Kopuk Dünyalar

1993: Bizim Takım

1993: Sevgili Ortak

1995: Durum Bundan İbaret

1995: Sokaktaki Adam

1996: Sara ile Musa

1996: Sevda Kondu

1997: Yalan

1999: Küçük Besleme

1999: Kurtlar Sofrası

2000: Eskici Baba

2000: Eşref Saati

2000: Karate Can

2000: Paşa Baba Konağı

2005: Teberik Şanssız

2008: Elif

2009: Geniş Aile

2010: Yerden Yüksek

2016: 46 Yok Olan

2018: Söz

2020: Çukur

2022: Burçlar







