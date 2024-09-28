28 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 28 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 28 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-09-28 2024-09-28 09:30:00.604-2024-09-28 15:30:00.479 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz114, Çullugörece Köyü Yolu, Çullugörece Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-09-28 2024-09-28 10:00:39.47-2024-09-28 16:00:44.714 saatleri arasında Hacıtufan; köyiçi, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz56, İsimsiz55, Hacıtufan Köyü İç Yolu, Hacıtufan Köyü Yolu, , İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-28 2024-09-28 10:00:39.47-2024-09-28 16:00:44.714 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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