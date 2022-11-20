28 Eylül’de açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi için cihaz alımı ihalesine çıkıldı

20 Kasım 2022 Pazar, 04:00

Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi için bir haftadır yoğun tıbbi cihaz alım ilanına çıkılması dikkat çekti.

Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül’de açıldı. Hastanenin 1000 polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Açılışın üzerinden yaklaşık iki aya yakın bir zaman geçmiş olmasına karşın birkaç gündür hastaneye malzeme alımı için sürekli ilana çıkılması dikkat çekti. Devlet Malzeme Ofisi hafta başından bu yana her gün Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nün ihtiyacı olan cihazların alım için ilan yayımlıyor.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ilanlarının önemli bir bölümünü yine Etlik Şehir Hastanesi için yapılacak alımlar oluşturdu. Bu konuda yayınlanan dünkü ilanlar arasında, hemen her poliklinik iç cerrahi el aletleri yer aldı.

Hastane için önceki gün de şu ilanlar yayımlanmıştı: “11 kısım göğüs cerrahi el aleti setleri, 34 kalem (IVF-yenidoğan-kadın doğum) tıbbi cihaz, altı kısım algoloji-anestezi cerrahi el aleti setleri, beş kısım acil cerrahi el aleti setleri.” Hemen her branşta alım yapılması, “hastane tıbbi malzemeler tamamlanmadan mı açıldı” sorusunu akıllara getirdi.