28 Eylül’de açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi için cihaz alımı ihalesine çıkıldı
açılışını Erdoğan’ın yaptığı, muhalefetin ise “Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği” diye eleştirdiği Etlik Şehir Hastanesi, hemen her branşta cerrahi malzeme almak için ilan verdi. Bu durum, “Hastane eksik malzemeyle mi açıldı” yorumlarına neden oldu.
Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi için bir haftadır yoğun tıbbi cihaz alım ilanına çıkılması dikkat çekti.
Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül’de açıldı. Hastanenin 1000 polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Açılışın üzerinden yaklaşık iki aya yakın bir zaman geçmiş olmasına karşın birkaç gündür hastaneye malzeme alımı için sürekli ilana çıkılması dikkat çekti. Devlet Malzeme Ofisi hafta başından bu yana her gün Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nün ihtiyacı olan cihazların alım için ilan yayımlıyor.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan ilanlarının önemli bir bölümünü yine Etlik Şehir Hastanesi için yapılacak alımlar oluşturdu. Bu konuda yayınlanan dünkü ilanlar arasında, hemen her poliklinik iç cerrahi el aletleri yer aldı.
Hastane için önceki gün de şu ilanlar yayımlanmıştı: “11 kısım göğüs cerrahi el aleti setleri, 34 kalem (IVF-yenidoğan-kadın doğum) tıbbi cihaz, altı kısım algoloji-anestezi cerrahi el aleti setleri, beş kısım acil cerrahi el aleti setleri.” Hemen her branşta alım yapılması, “hastane tıbbi malzemeler tamamlanmadan mı açıldı” sorusunu akıllara getirdi.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- AKP'de 'bölünme' depremi
- 'Sedat Peker selektör yaptı'
- 'Soylu ile ilgili belgelerimiz var'
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Fiyatı eti de geçti!
- Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
- Sen misin İYİ Partili ismin elini sıkan!
- Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu