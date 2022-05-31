Ankara Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde iş bırakma eylemi

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Ankara Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde İYİ-SEN üyesi işçiler, ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş birakma eylemi başlattı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 11:28

Ankara'da Türkerler-Astaldi adlı firmaların ortaklığıyla yapılan Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler, ücretlerinin aylardır ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemine başladı.

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