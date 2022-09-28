Etlik Şehir Hastanesi, kapatılan hastanelerin gölgesinde açılacak: '2 bin 200 yatak devre dışı kalacak'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışıyla başka bir hastanenin kapanmayacağını savunurken, hastane bugün tartışmaların gölgesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Hastanenin açılışını Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sağlık Bakanı kelime oyunlarıyla bazılarının kapatılmayacağını söylese de, bir bina olarak varlıklarını sürdürmeleri, işlevleri olmadığı sürece o binaları hastane yapmıyor. 3 bin 500’ün üzerinde yatak kapasitesi olacağı söylenen Etlik Şehir Hastanesi için 2 bin 200 civarında yatak devre dışı bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Diğer hastanelerde de taşınma işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Taşcıer, “Haftalardır süren taşınma işlemleri sırasında da kapatılacak hastanelerden kamyon kamyon ekipman ve eşyaların Şehir Hastanesi’ne götürüldüğünü takip ettik. Kapatılan kamu hastanelerinin ekipmanları Şehir Hastanesi’ne taşınıyorsa bu millet vergileriyle neden 24 yıl boyunca işletmeci firmaya para ödeyecek? Hastane açıldıktan sonra 24 yıl süreyle, nükleer tıptan radyolojisine, radyoterapisinden tıbbi laboratuvarlara, fizik tedaviden rehabilitasyona, sağlık hizmetleri firma tarafından sunulacak. Hal böyleyken, madem ekipmanlar kapatılan kamu hastanelerinden taşınacaktı, işletmeciye neden olağanüstü fahiş miktarlarda para ödeneceğini açıklasınlar” çağrısını yaptı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Taşcıer, şu soruları yöneltti:

“Kapatılacak kamu hastanelerinin ekipmanları, anahtar teslim olacağı söylenen Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınıyorsa, 24 yıl boyunca hizmet alımı neticesinde işletmeci firmaya neden ödeme yapılacaktır? Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hangi ekipman, malzeme ve eşyaları Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınmıştır? Bunların güncel piyasa değerleri ne kadardır?”