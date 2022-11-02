Tartışmaların odağındaki Etlik Şehir Hastanesi'nde şimdi de havalandırma krizi yaşanıyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, sağlık çalışanları ile yurttaşlardan gelen şikâyetler üzerine Etlik Şehir Hastanesi’nde bir heyetle inceleme yaptı.

(Derya Uğur)

Karşılaştıkları manzarayı Cumhuriyet’e anlatan Uğur, hastanede havalandırma sorunu yaşandığını belirterek “Yeni doğan bebeklere yapılan işitme testi için ayarladıkları oda, bodrum katta ve havalandırması olmayan bir yerde bulunuyor. Havalandırma olmazsa hastane enfeksiyonu hızla yayılabilir. Ayrıca hastanenin birçok yerinde klimalar henüz kurulmamış. Havalandırmanın olmadığı yerde enfeksiyon riski oluşur. Havalandırması düzgün çalışmayan bir hastane kabul edilemez” diye konuştu.

Uğur, hastanede bir çok işin hâlâ tamamlanamadığını, ciddi ölçüde personel eksikliği yaşandığını, malzeme sıkıntısı yüzünden ortopedi ve eklem içi gözleminde kullanılan artroskopi ameliyatlarının yapılamadığını söyledi.

‘KLİNİK ÇALIŞMAYA UYGUN DEĞİL’

Yaşlı hastalar için de hastanede tehlikeler olduğunu söyleyen Uğur, “KBB biriminde firmanın temin etmiş olduğu odyometre cihazları otomasyon ve klinik çalışmaya uygun değil. Bölümdeki tekerlekli sandalyeler yaşlı hastalar için tehlike arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uğur, kamuoyundan gelen itirazlar üzerine Dr. Sami Ulus, Zübeyde Hanım, Dışkapı ve Ulucanlar göz hastanelerinin şehir hastanesine taşınmasından vazgeçildiğini ancak başta Zübeyde Hanım olmak üzere hastanelerdeki personelin yarısının tekrar şehir hastanesinde görevlendirildiğini de vurguladı.