28 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:37

KOCAELİ ilinde 28 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 312. SK., 324. SK., 325. SK., 555. SK., 556/2., 556/2. SK., 558. SK, 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., İSTANBUL CD., TOPÇULAR, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341., 3343., 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., EVREN SK., FATİH, KARDELEN SK., KAVAK SK., SULTAN SK., YASEMİN SK., YAYLADERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 343., 522. SK., 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 571. SK., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 05:30-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1218. SK., KIZILAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 05:30-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1218., 1221. SK., KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BADEM SK., BERİL SK., DERE SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., ÖZGE SK., SILE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Haziran Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 2424. SK., 269, 3020. SK., 3301., 3304., 3313., 3315., 3317., 3317. SK, 3318., 3326., 3326. SK., 3327., 3341. SK., 3342. SK., 3344, 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3820. SK., 3821., 3830, 3840., 3841, 3853., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 4334. SK., 4337., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ANKARA CD., AYAR SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET BULVAR, ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., İSTİKLAL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MENEKŞE SK., MERKEZ SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEHIT ENGIN ERGÜN, SELVİ SK., SEVGİ SK., SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde CEMRE SK., DADALOĞLU SK., FATIH SULTAN MEHMET, FESLEĞEN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAMSIZ SK., GELİNCİK SK., GÜNDOĞDU SK., HANIMELİ SK., HÜSEYİN DEMİR CD., IHLAMUR SK., MANDIRA YOLU SK., MELEK SK., ÖZEN SK., PIRILTI SK., TURKUAZ, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Haziran Cuma 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3210., ARMUTLU SK., CAN SK., FIRAT SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Haziran Cuma 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247, 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KARANFİL SK., KÖMÜRCÜLER SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK., ŞİLE CD., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, KEFKEN mahallelerinde 19018, ATATÜRK CD., CANSU. SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN HILAL, KEFKEN POYRAZ, KIR SK., RIDVANLAR MEVKII, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKDURAK, AKINCI, ALEFLİ, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BALCI, BEYLERBEYİ, BOZBURUN, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, FERİZLİ, HACILAR, HEDİYELİ, HIDIRLAR, İNCECİK, KABAAĞAÇ, KARLI, KAYMAZ, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, LOKMANLI, MANCARLAR, MERKEZ ERİKLİ, MÜLKÜŞEHSUVAR, ORHAN, ÖMERLİ, PELİTPINARI, SARIGAZİ, SELAMETLİ, SELİMKÖY, SEYİTALİLER, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ, TEKSEN, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ CD., SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, HILAL, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., İPEK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK, AK SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4108., 4108. SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., EVREN, EVREN CD., SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK mahallelerinde ALİ UÇAR CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 6.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ASKERCİK SK., ATABAY SK., ATILAY, ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYVALAR SK, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., CEYDA SK, ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBI ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇİLİNGİR SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, DEGIRMENKAPI, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOGAL, DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ELÇİ SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., EMİNBEY SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ERİŞİM SK, EROĞLU SK., ERTUG, ERTUĞ SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., FAHRİ SK., FAZİLET SK., FERHAT AĞA SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, FİLİZLER SK, GALYANÇLAR SK., GEDE SK., GÖZTEPE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLER SK, GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYBAĞ SK., HACI RECEP SK., HAFIZ YUSUF SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HASTANE SK., HİZMET SK, HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İRFAN, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARABALIK SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KEMERLİ SK., KERMANLAR SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORCAN, KORCAN CD., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., OKUMUŞLAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SAKARYA SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SEYMENBAŞI SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SİPAHİ SK., SOBACI, SOBACI SK., SÖGÜTLÜK, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TABAY, TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPÇULAR SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇYOL SK., VAROL, YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YONCALI, YUDUM, YUDUM SK., YUSUF DEDE SK, ZINCIRLIKUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BAĞLARYOLU SK., BERGAMA SK., SOYCAN SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BADEMCİ SK., BASRA SK., İRİS SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., MAZİ SK., SÖĞÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., DAĞHAN SK., MASHAR SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., ARZUM, AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT CD., BAĞDAT, BAHTİYAR SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., HALE, HALE SK., HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HURMALI SK., İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA, ÖZENÇ SK., ÖZENTI, ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR, SUNARLAR SK., TASKÖPRÜ, TUNA SK., TURNA, TURNA SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TANZİMAT SK., ÜLKER SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde HARA, HARA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde ATATÜRK, BAĞDAT SK., BAYRAKTAR YOLU SK., ÇİMEN SK., KÖYYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATMACA SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ALİ ÇAVUŞ SK., AYSENUR, BAYLAR SK., D-130 KARAYOLU CD., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLDEFNE SK., GÜLER SK., HAFIZ EMIN, HAFIZ EMİN SK., HARPUT SK., İLKAY SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., MELEK OTU SK., ÖZ BAKI, ÖZ BAKİ SK., SAHIL, SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde ATLAS SK., FULYA SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., HİSAR SK., KAMELYA SK., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KEHRİBAR SK., KİRAZ SK., LİMON SK., MUHARREM TETİK CD., RAGIP CANSIZ, SAKIZ SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TUNA, YILDIZ SK., YÜKSEL, ZİYA TOPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AGUSTOS mahallelerinde RADAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SIRINYALI, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, AÇELYA SK, ADIM SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., ALAMET, ALAMET SK, ALAN, ALTINLI SK., AREFE SK, ARIF, ARİF SK, ARŞIN SK, ASLAN, ASLAN SK., ASLIM SK., ASUDE, ATABEY SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., AYVALI SK., BAHÇECİ SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYLERBEYİ SK., BEYZADE, BEYZADE SK., BİLEZİKÇİ SK., BİLGİN SK., BOLLUK, BOLLUK SK., BORAN, BORAN SK., BUDAKLI SK., BUGDAY, BUĞDAY SK, BUHARA SK, CANLI SK., CEFAKAR SK, CIVAN, CİVAN SK, ÇAMLICA, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇIMENLIK, ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU SK., DALGIÇ SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DİNÇ SK., DOLUNAY SK., EBRAR SK, EFLATUN SK, EMINE, EMİNE SK., EMMİ SK, ERGENEKON, ERGENEKON SK., ESMA SK, EZGI, EZGİ SK., FECIR, FECİR SK, FERAH, FERAH SK, GAMZE SK, GAZEL SK, GENÇ SK., GÖNLÜM, GÖNLÜM SK., GÜLDİBİ SK, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜVENLİ SK., HATIP, HATİP SK, HATTAT, HAYA SK, HAYAL SK., HAYMANA, HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HEREKE YOLU SK, HIZMA SK, HİZMET SK., HUZURLU SK., HÜRMET SK, İHLAS SK, İLKE SK., İMSAK SK, İPLİKÇİ SK., KADIM, KADIRGA, KADİM SK, KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALENDER SK., KAMERLİ SK., KAMİL SK, KARAGÖZ SK., KARAGÜMRÜK SK., KARANFILLI, KARANFİLLİ SK., KARTALLI SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK, KAVACIK SK., KAYTANCI, KINA SK., KIZILCA SK., KONYA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MANOLYAM, MANOLYAM SK., MAZLUM SK., MESKEN, MESKEN SK., MOLLA OSMAN, MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARLI, NARLI SK., NEHIRLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORKIDEM, ORKİDEM SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., ÖZGÜ SK., PAPATYALI SK., PINARLI SK., RADAR CD., RÜZGAR SK., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SANCAKLI SK., SEÇKİN SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SELVI, SENTÜRK, SERİN SK., SEVGI, SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SILA, SILA SK., SIRINYALI TASOCAGI YOLU, SOYLU, SOYLU SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TAKSIM, TAKSİM SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., TUFAN SK., TÜRKBEY SK., ULUSOY, ULUSOY SK., UMUTLU, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., VALİDE HANIM SK., VOLKANLAR, VOLKANLAR SK., YADİGAR SK., YALILAR SK., YASEMİNLER SK., YAYLALI SK., YEDITEPE, YEDİDAĞIN ÇİÇEĞİ SK., YEDİTEPE SK., YENI ÇESME, YENİ ÇEŞME SK., YENİGÜN SK., YIGIT, YILGINTEPE SK., YİĞİT SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLI, ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 41. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Haziran Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde DEMIRCI, DEMİRCİ SK., KÖPRÜTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., ANIL, AYVAZ SK., BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR, BARBAROS, BARBAROS CD., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FILIZ, FURUNCU SK., GÜLDESTE SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., ILIM, İLİM SK., İNANÇ SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, MEMNUN, MEMNUN SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, ÖZGENÇ SK., SAKA SK., SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde BAHTINUR SK., BÜYÜKERCAN SK., EYLÜL SK., GÖKÇAY SK., HARMANLAR SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAVALA, KAVALA CD., MEKTEP SK., NARGÜL SK., NEDİM SK., ÖNAL SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI SK, SÜMBÜL SK., TARHAN SK., YAYLA, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ASMALI SK., CAMİ KARŞISI SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., HAMAM KUYU CD., KAPLAN, KAPLAN CD., KARAASLAN, KARAASLAN CD, KARAASLAN CD., SEHIT BAHATTIN ALASLAN, ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., TUZLA CD., YAGHANECILER, YAĞHANECİLER SK., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.