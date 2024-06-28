28 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:45

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:45

MANİSA ilinde 28 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:29.583-2024-06-28 13:00:42.312 saatleri arasında Kıran; KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, KIRAN, , Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:29.583-2024-06-28 13:00:42.312 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:41.058-2024-06-28 15:00:51.727 saatleri arasında Hacıhaliller; , İsimsiz31, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:41.058-2024-06-28 15:00:51.727 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:52.249-2024-06-28 17:00:56.497 saatleri arasında Gökçeler; , gökçeler, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:52.249-2024-06-28 17:00:56.497 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:53.506-2024-06-28 15:00:05.338 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:53.506-2024-06-28 15:00:05.338 saatleri arasında Avdal; Avdal Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 17:00:44.67-2024-06-28 17:15:53.902 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler iç yolu, gökçeler, gökçeler, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 17:00:44.67-2024-06-28 17:15:53.902 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:55.363-2024-06-28 13:00:04.867 saatleri arasında Yörük; 335. Sk., 385. Sk., 345. Sk., 384., Nurattin Ersoy Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:55.363-2024-06-28 13:00:04.867 saatleri arasında Güneş; , 405. Sk., 354 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:55.363-2024-06-28 13:00:04.867 saatleri arasında Kırveli; , İsimsiz36, 345. Sk., 455., 466., 468. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 17:00:10.212-2024-06-28 20:00:18.351 saatleri arasında Seyitali; 216.Sk, 215., , sazlık, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz78, PLEVNE, 227., 226., 225. elektrik kesintisi yaşanacaktır.