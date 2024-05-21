28 ilde kamuda FETÖ operasyonu: 44 kamu görevlisi için gözaltı kararı

Kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi hakkında FETÖ yapılanmasında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:25
28 ilde kamuda FETÖ operasyonu: 44 kamu görevlisi için gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişinin FETÖ yapılanmasında ‘mahrem imam sorumlusu’ iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (46) ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir.”


fetö haberleri gözaltı haberleri kamu haberleri

İlgili Haberler

Aydın’da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası

FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası
FETÖ davalarında tanıklık yapan eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir'e dava

FETÖ davalarında tanıklık yapan eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir'e dava
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay

İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'

Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede
İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin 'acil' toplandığı iddiaları yalanladı

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin 'acil' toplandığı iddiaları yalanladı
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…