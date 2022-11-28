28 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 08:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile; akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu