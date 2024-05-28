28 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.05.2024 - 23:04

Güncelleme: 28.05.2024 - 23:04

BOLU ilinde 28 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, TAŞKESTİ mahallelerinde ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK mahallelerinde MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDICAK MÜCAVIR, KAYABAŞI mahallelerinde FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, DERE mahallelerinde BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SİYAMOĞLU, TAŞÇILAR mahallelerinde MENGEN YOLU, SEMERCİLER MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ÇAYIRKÖY, DOĞANCI, HASAN, IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY mahallelerinde 1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3.ÇIKMAZ SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIKMAZ-1. SK., DEĞİRMEN SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., IGDIR MAHALLE YOLU, İNCE KÖPRÜ SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, MUDURNU CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, MURAT CANBAŞ CD., OKUL 4. SK., OKUL-2., OKUL-2. SK., OKUL-4. SK., PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU, SAÇÇILAR KÖY YOLU, SEKA, SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU, YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖROĞLU, OKÇULAR mahallelerinde BAHADIR SK., ORTA MAHALLE 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 4301, 4313, BELDE SK., CİHAN SK., EMEK SK., KARADERE CD., KAYAKLAR SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEYDAN SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, KILIÇARSLAN mahallelerinde 104, 104 SK., 105, 105 Sok., 106, 107, 107 SK., 109, 136, 137, 137. sok, 200 SK., 4011. SK., 4016. SK., 4017 SK., 4018, 4018. SK., ALPAGUT CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., ORHAN GAZI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 sk, 144 SK., 152 SK., 155. SK., 157 SK., ADA 20 SK., ADA 21 SK., ADA 22/2 BULVAR, DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 101 SK., 160, 165. SK., 166, ADA 22/1 SK., ADA 23 SK., DR. SEDAT TURGAY PARKI İÇİ YOL, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ÖZGECAN ASLAN, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 2 SK. KÖY SOKAĞI, 254, 254 SK., 255, 256, 256 SK., 296 SK., 3 CD., 4610 Sok., IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 175 SK., 2 CD., 223, 223 SK., 225 SK., 226, 226 SK., 227 SK., 228, 228 SK., 242 SK., 4 CD., DR.AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, OSMAN GAZİ CD., VERA KONUTLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 10 SK., ADA 27, ADA 5, ADA 5 SK., ADA 6 SK., ADA 9 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 206 SK., 207, 207 SK., 217 SK., 241 SK., 245, 245. SK., 275. SK., 280, 280 SK., 284 SK., ALPAĞUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI mahallelerinde GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, KILIÇARSLAN, MERKEZ, UMUTKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde 171, 171 Sok., 296. SK., 4601, 4603, 4613, 4614, 4614 Sk., 4615, 4617, 4617 SK., ADA 4, ADA 4 SK., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, BEYAZ İNCİ SİTESİ İÇİ YOLU, IZZETBAYSAL DEVLET HASTANESI, MUHSIN YAZICIOGLU, UMUTKENT SİTESİ 4. ADA İÇİ YOL, YAŞAMKENT 5. ADA, YUNUS EMRE BLV. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 168, ADA 8 SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., MÜNEVVER KARABULUT SOK, TAHİR HİTİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU mahallelerinde 4310, 4314, 4320, FUZULİ SK., KARADERE, MEYDAN, NEBİ SK., SADIKLAR, Y.K.KARAOSMANOĞLU SK., YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1403 SK., ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESAT SK., KÜPLÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI YAYLA, GÖBÜLER mahallelerinde ASAGI YAYLA YOLU, DELLER YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, MERKEZ, NUHÖREN, YANIKLAR, YELKENLER mahallelerinde KÖY İÇ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ, AŞAĞI, BAYIR, GEREDE YOLU, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, TABAKLAR, UZUNLAR mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ANADOLU OTOYOLU, DOGANCI KÖYÜ, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, TABAKLAR MAHALLE YOLU, UZUNLAR MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖRTYOL, YENİ mahallelerinde AĞALAR KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde Agalar Köyü Yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 28 Mayıs Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.