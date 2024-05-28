28 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.05.2024 - 23:04

Güncelleme: 28.05.2024 - 23:04

DÜZCE ilinde 28 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BADEM 2 SK., EREĞLİ CD., MELIH, MELİH SK., PARK İÇİ YOLU, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, KOÇULLU, KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA mahallelerinde AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, EDILLI., KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MENGEN, N KENDISI mahallelerinde MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, DİKMELİ, GÜLEBELER, MERKEZ mahallelerinde ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 127., 155., BAGDAT, BAĞDAT CD., DEMİRCİLER SK., DÜZCE, DÜZCE CD., GÜVEN SK., KALYON 2 SK., KALYON. SK., KANAL. SK., KARALAR SK., KONURALP, KONURALP SK., NUMANLAR SK., ÖZTÜRK, SEHIT ISA CEYLAN, SEHIT ÖMER HALISDEMIR, ŞANDA SK., ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., ŞEN SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DIKMELI MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ULUCAMİ mahallelerinde KARADERE SK., KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU, KUSOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIMEŞE mahallelerinde SARIMESE, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 601., 619., 638, CAMİ CD., CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, OSMANCA, TERZIALILER mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, KONURALP GÜVEN, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 1412., 2980. SK., 2986., 2986. SK., 2988. SK., 2990., 2990. SK., 3000. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3022. SK., 3027. SK., 3029. SK., 3039., 3040. SK., 3042. SK., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3066. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENÇAM, ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENÇAM KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBAŞI, MERKEZ, SALLAR mahallelerinde 4590., GÜBBAŞI SK., GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU, SALLAR GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBASI MÜCAVIR, GÜNBAŞI, KARA AGAÇ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MUSABABA, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, SALLAR, YEŞİLÇİMEN, YEŞİLTEPE mahallelerinde 10210., 10550., 10600., 10630., 10635., 10700., 10710., 10730., 10735., 10830., 110. SK., 113. SK., 4560., 4560. BULVAR, 4590. SK., 4603., 4604., 4604. SK., 4606., 4606. SK., 4607., 4607. SK., 4629. SK., 71., 9.DÜZCE, 9.DÜZCE BULVAR, 9888., GÜNBAŞI, KARA AGAÇ, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MERKEZ GÜNBASI, MUSABABA KÖYÜ, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇİMEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSABABA, MUSABABA MÜCAVIR mahallelerinde 10560., MUSABABA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 10215., GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ YEŞİLÇİMEN KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3530, 3845., 3863., 3870., 3873., 3875., 3878., 3886., 3887., 3900., KAZUKOĞLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, DEĞİRMENBAŞI, KIRKACAK, KURUDERE, OVAPINAR, TEPE ALTI mahallelerinde 2., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, KÖY SOKAĞI, MERKEZ/1, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, KIRKACAK, MERKEZ, N KENDISI, OVAPINAR mahallelerinde 177., 905., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, KÖY, OVAPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, ÇAKIRHACI İBRAHİM, ÇINARLI, KAVAKBIÇKI, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARLI, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BILINMEYEN1, MERKEZ MAMURE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İÇMELER, KEMERYANI, N KENDISI, SARIDERE mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU, KEMERYANI, KEMERYANI KÖYÜ YOLU, SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.