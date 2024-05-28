28 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.05.2024 - 23:04

Güncelleme: 28.05.2024 - 23:04

SAKARYA ilinde 28 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI mahallelerinde 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BUDAKLAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5741 NOLU SK., ANKARA. CD., ANKARA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 45. CD., GÜÇLÜ, HIZAR, KALEM SK., KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR CD., NESELI, TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5404. SK., 5441. SK., 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 903. SK., BILECILER/2, ÇAĞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, SOLAKLAR SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENICAMI, YENİ CAMİ mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 18 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004 SK., 5006 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., BERBER SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇİLEK SK., ELİF SK., GONCA, GONCA SK., KOMŞU SK., KUŞ SK., POLAT SK., SAKARBABA CD., TATLI SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 433 NOLU SK., AYDIN SK., BAYRAM SK., DERIN, DERİN SK., PİLAVCI SK., SAĞLAM SK., TÜTEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 787 NOLU SK., 788 NOLU SK., ANBARLI SK., BONCUK SK., ÇAKIR SK., ÇARK, ÇARK CD., H.RAHMİ SK., KANARA SK., LÜLECI, LÜLECİ SK., SARAY BOSNA CD., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 28 Mayıs Salı 16:30-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GAZİ SK., GÜL, GÜL SK., GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA, ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SANCAK, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 14/1, 153 SK., 153/1, 154 SK., 155 SK., 155/2, 155/2 SK., 156/1 SK., 158 SK., 159, 180 SK., 232 SK., 234 SK., 276 SK., 277, 301 SK., 328/1 SK., 329, 330 SK., 374, 376, 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379, 380, 381, 381. SK., 382, 382/1 SK., 383 SK., 384, 388, 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392. SK., 393 SK., 394, 543, 554 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 562, 562 SK., 569/1, 573, ERGUVAN, ERGUVAN CD., FEVZI PASA, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., PLAJ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Mayıs Salı 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 15/1, 155, 155/1 SK., 156 SK., 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 234, 274, 274 SK., 275 SK., 278, 279, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 329 SK., 330, 372 SK., 372/1 SK., 376 SK., 379. SK., 380 SK., 382 SK., 382. SK., 383, 386, 386 SK., 386. SK., 542, 561, 564, 569, 570, 580, 627/1 SK., ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, FEVZİ PAŞA CD., MİMAR SİNAN, NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI, YENİ mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSTANBUL CD., KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, IÇDEDELER, ULUCAMII, YUSUFBEY mahallelerinde 209, AYDIN, GEVYA GÖYNÜK YOLU, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÜLVEREN YOLU, HUZUR, IÇDEDELER, ISTANBUL, İÇDEDELER, ÖZEN, TARAKLI TÜRBE YOLU, TÜRBE, USLU, USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT mahallelerinde HASTANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1016 SK., 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, ÇİÇEKÇİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde AK, ÇİMEN SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., GÜMÜŞ SK., KARANFİL SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KILIÇ SK., KIRIM, SEN, TAŞYAR ÇK. SK., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN KOYUNAGALI CD., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3907., 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CAMILI, CAMİLİ SK., ERENLER, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSESOLAK, ORMAN YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR, SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURUOSMANIYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 4004, NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SEREFIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU CD., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 2. CD., 21. SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., SAFRANCIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308. SK., 309., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 317. SK., 543. SK., 545. SK., 547. SK., 555. SK., 556. SK., 557. SK., 558., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ARALIK SK., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAYA SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., ORHANGAZİ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTIL, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ALABAŞLAR, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HASANBEY SK., HAYELLER, IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 28 Mayıs Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1005, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATATÜRK/1, ATATÜRK/8, BAHAR, BAHAR SK., BALCILAR, BALCILAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI, CAMI SK., CAMİ, CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAMLA, DAMLA SK., EZGİ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZI SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., IHLAMUR SK., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İNCE SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KIRAZ, KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LALE, NİLÜFER SK., ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖĞÜT SK., PAPATYA SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM, SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SELVİ SK., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEKER SK., ŞEREF, ŞEREF CD., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 28 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 8003, 8004, 8005, 8006, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMEDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 28 Mayıs Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13003, 13012, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MESUDIYE, MESUDİYE, MESUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 28 Mayıs Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, İNÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12008, 3003, 3007, KARACA SK., MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., ULU SK., ULUDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.