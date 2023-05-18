Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:32

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:32

Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oyların sayımının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Yurttaşlar, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için yeniden oy kullanacak. ''28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?'' soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

28 MAYIS SEÇİMLERİNDE SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK?



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.