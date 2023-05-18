2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen kağıtlarının tekrar dağıtılıp dağıtılmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:32
28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?
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Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oyların sayımının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Yurttaşlar, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için yeniden oy kullanacak. ''28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?'' soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

28 MAYIS SEÇİMLERİNDE SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.


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