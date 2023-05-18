28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen kağıtlarının tekrar dağıtılıp dağıtılmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?
Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oyların sayımının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Yurttaşlar, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için yeniden oy kullanacak. ''28 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı yeniden mi dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı?'' soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
28 MAYIS SEÇİMLERİNDE SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı