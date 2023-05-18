Son Dakika: YÖK'ten seçime ilişkin sınav kararı
Son dakika haberi... YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Üniversitelerde sınav dönemine denk gelen final tarihi için YÖK harekete geçti.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için YÖK üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
CHP ÇAĞRI YAPMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin memleketlerine gideceklerini hatırlatarak 26-31 mayıs tarihleri arasında yapılacak fiziki ya da online sınavların iptal edilmesini talep etmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı