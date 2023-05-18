Son Dakika: YÖK'ten seçime ilişkin sınav kararı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:33

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:09

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Üniversitelerde sınav dönemine denk gelen final tarihi için YÖK harekete geçti.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için YÖK üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

CHP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin memleketlerine gideceklerini hatırlatarak 26-31 mayıs tarihleri arasında yapılacak fiziki ya da online sınavların iptal edilmesini talep etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.