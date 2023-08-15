28 milyonluk vurgun! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 7 kişiyi toplamda 28 milyon 668 bin TL dolandıran 2 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, dolandırıcıların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yurttaşlara "Kimlik ve hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, bu bilgilerle terör örgütleri tarafından örgütsel faaliyetler içerisinde olduklarını, kendilerinin bu örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptıklarını, şayet iş birliği içinde olmazlarsa örgütsel faaliyetlerden sorumlu tutulacakları" gibi söylemlerde bulunduğu tespit edildi.
Yurttaşları korkutup verdikleri banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderilmesini isteyen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen B.D. ve F.O., Antalya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin 7 kişiyi toplamda 28 milyon 668 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan aramalarda da elde edilen cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.
Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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