28 Şubat davası tutuklusu 10 komutanın gözü Resmi Gazete’de
Yaş ortalaması 81 olan ve ağır sağlık sorunları bulunan 10 komutanın tutuklu bulunduğu 28 Şubat davasında avukatlar ve aileler, tahliye işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
Adalet Bakanlığı’nın “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemlerinin hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabileceğini” belirten genelgesinin üzerinden iki hafta, Hakkı Kılınç için verilen tahliye kararının üzerinden bir hafta geçti. Buna rağmen hem Kılınç hem “kocama hali” teşhisi konulan İlhan Kılıç(87), Kenan Deniz(75) hem de diğer komutanlar cezaevinde bulunuyor.
"SÜREÇ HIZLANSIN"
Gazetemize konuşan ve İşlemlerin infaz savcıları tarafından değil, 104. madde kapsamında yapıldığına değinen tutuklu komutanlardan E. Orgeneral Çetin Doğan (82), E. Orgeneral Fevzi Türkeri (81), E. Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (77), E. Tümgeneral Erol Özkasnak (76) ve E. Tümgeneral Kenan Deniz’in (74) avukatı, eski askeri hâkim Aykanat Kaçmaz, tahliye işleminin muhtemelen Resmi Gazete’de ilgili kararın yayımlanması sonucunda tamamlanacağını belirtti. Hakkında tahliye kararı bulunan Hakkı Kılınç ve Adli Tıp’tan “kocama hali” raporu gelen İlhan Kılıç ve Kenan Deniz’in yanı sıra diğer komutanlarla ilgili de resen işlemlerin başlaması gerektiğini söyleyen Kaçmaz, “Olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için süreç hızlandırılmalı ve tüm komutanları kapsamalı” dedi.
Çetin Doğan’ın (83) eşi Nilgül Doğan ise “İşlemlerin başlatılması için neyin beklendiğini merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Çetin Doğan’ın iç kanama geçirmesini anımsatan Nilgül Doğan, “Vural Paşa’nın kaybı sonrası hepimizin endişesi arttı. Genelgenin gereğinin bir an önce yapılmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.
"BÜYÜK RİSK"
İlhan Kılıç’ın oğlu Güvenç Kılıç ise “Komutanların durumları nedeniyle içeride bulunmaları büyük risk. Eğer evrak işlemleri için bekleniyorsa gerekirse onlar tahliye edilsin, prosedür o biçimde ilerlesin. Bilgi alamıyoruz ve endişeliyiz” dedi.
İddianamesi FETÖ tutuklusu Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında yaşları 74-91 arasında değişen 14 komutan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış, Çetin Saner, Çevik Bir ve Aydan Erol sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, Vural Avar ise Sincan Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti.
"TAMBURALI PAŞA" YAŞAMINI YİTİRDİ
EMEKLİ Korgeneral Hasan Kundakçı (86) dün öğle saatlerinde sağlık işlemleri için gittiği hastanede rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gittiği operasyonlarda sürekli yanında taşıdığı silahın tamburalı olması nedeniyle “Tamburalı Paşa” olarak bilinen Kundakçı, bugün Selimiye Camisi’nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye vur emrini veren komutan olan Kundakçı, Özel Harp Dairesi Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmış, 1995 yılında PKK terör örgütüne ağır darbe vuran Cudi Dağı Operasyonu’nu yönetmişti. Kundakçı, 1997 yılında emekli olmuştu.
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