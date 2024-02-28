28 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:23

İstanbul ilinde 28 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ sk / OSMANİYE mah SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ECELER, KONAKLI, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah GÜLBEŞEKER, SEFALI, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgelerinde 28/02/2024 00:01:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, FIRAT, KORU, KUBİLAY, İNCİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 28/02/2024 00:05:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ZÜMRÜTÜM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATATÜRK, BUKET, BİLDİK, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CÖMERT, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, DOKU ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, FERHAT, GÜLEY, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MERT, MOTİF, NARLI, NİŞAN ÇIKMAZI, OLTU , PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAKİN ÇIKMAZI, SAZ, SEREN, ÇAĞLAR, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 28/02/2024 10:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1021., 1022., 1023., 1051., 1052., 1055., 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 201., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 204., 2040., 2041., 2042., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2055., 2088., 2159., 2163., 2164., 2165., 2167., 2168., 2169., AHMET ZİYLAN, BEKİR, GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, HAYALET, MEHMET AKİF ERSOY, İZZET GÜRÇAY sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, HAVUZLU KAHVE, KÜÇÜKHASFIRIN, MUMHANE, PİRİPAŞA, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ sk / SELİMPAŞA mah HAVUZLU sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 28/02/2024 13:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EĞİTİM, HEDİYE sk bölgelerinde 28/02/2024 10:00:00 - 28/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, 908., 909., KAYA, TÜRKELİ, UÇAR sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEN, 1.ÖZTÜRK, 2.ŞEN, 3.ORTA, AYTÜRK, EDİP, GÜRAY, KAYA, KÖPRÜ, MİS, SULTAN MURAT, ÇİZMECİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah HALKALI, SULTAN MURAT, ÜSKÜP sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 67., AVASKÖY YOLU, BAHADIR, DOĞAN sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, GÜLAY, HAYIR sk bölgelerinde 28/02/2024 11:00:00 - 28/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-855 sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2341., 2342. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 493. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:30:00 - 28/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ÇAĞ sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEM SULTAN, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARDIÇ, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 28/02/2024 10:00:00 - 28/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk / ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 1., KOCASİNAN 3., KOCASİNAN 4., NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/02/2024 12:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 28/02/2024 00:30:00 - 28/02/2024 04:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 400., 419., 420., 425. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 02:00:00 - 28/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/02/2024 04:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SEVİLEN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, İKRAM, İNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 28/02/2024 00:00:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, DENİZATI, OKYANUS, SANDAL, SEDEF, YOSUN sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 28/02/2024 10:00:00 - 28/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 28/02/2024 11:30:00 - 28/02/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/02/2024 12:00:00 - 28/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah TUNALI sk bölgelerinde 28/02/2024 13:30:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127. sk bölgelerinde 28/02/2024 16:00:00 - 28/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TOPÇU, ÇANKAYA sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah HASBAHÇE, OSMANLI sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk bölgelerinde 28/02/2024 09:00:00 - 28/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, YILDIZLAR sk bölgelerinde 28/02/2024 00:05:00 - 28/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.