28 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:56

İZMİR ilinde 28 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.48-2025-02-28 17:00:00.561 saatleri arasında Belevi; , 12504, 12503, 12030, 12505 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.282-2025-02-28 14:00:00.957 saatleri arasında Belevi; İsimsiz84, İsimsiz83, İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, İzmir Aydın Cd., Belevi 1 Girişi-K3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz4, YELLİKTEPE, , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında Cambazlı; , bozuk bahce sk., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, PATIKA YOL, halılbahcelı, halil bahçeli , patıka yol, Cambazlı Köyü, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında Karaca Ali; kızcesmesı kume evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında Duatepe; İNCİRLİOVA YOLU, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:00.656-2025-02-28 17:00:00.884 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, koreli sokak, , Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, Boynuyoğun Köy içi yol, pınarlar kume evleri, EĞREK SK., Eyrek, Boynuyoğun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.282-2025-02-28 14:00:00.957 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.605-2025-02-28 17:00:00.933 saatleri arasında Dibekçi; İsimsiz25, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Yolu, dibekçi ara yol patıka elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.605-2025-02-28 17:00:00.933 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Çeriközü Köyü İç Yolu, GÜLTEPE, Çeriközü köyü iç yolu, pınarbasşı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.605-2025-02-28 17:00:00.933 saatleri arasında Küçükburun; , KÜÇÜKBURUN YAYLA, Küçükburun Köyü, Küçükburun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:02.938-2025-02-28 15:00:08.254 saatleri arasında İnciraltı; İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdu İç Yolu, İnciraltı Cd., Başak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:14.622-2025-02-28 15:00:21.523 saatleri arasında İnciraltı; İnciraltı Cd., Martı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:03.911-2025-02-28 17:00:11.887 saatleri arasında Göksu; 693/8. Sk., , 687/13. Sk., 688/13. Sk., 690/1. Sk., 690/10. Sk., 690/12. Sk., 690/13, 690/15. Sk., 690/17. Sk., 690/3. Sk., 690/4. Sk., 690/5. Sk., 690/6. Sk., 690/7. Sk., 690/11, 690/9. Sk., 691/3. Sk., 693. Sk., 693/2. Sk., 693/3. Sk., 693/4. Sk., 693/5. Sk., 693/7. Sk., 693/9. Sk., Aydın Hatboyu Cd., 688/17, 690/11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:30:00.937-2025-02-28 17:30:00.881 saatleri arasında Olgunlar; OLGUNLAR, İsimsiz172, İsimsiz171, OLGUNLAR, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz166, İsimsiz165, OLGUNLAR, İsimsiz163, İsimsiz162, OLGUNLAR, OLGUNLAR, Gedik, İsimsiz113, İsimsiz112, OLGUNLAR, OLGUNLAR, Olgunlar, , İsimsiz175, İsimsiz174, OLGUNLAR, OLGUNLAR, OLGUNLAR, OLGUNLAR, İsimsiz180, İsimsiz179 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:30:30.478-2025-02-28 17:30:00.134 saatleri arasında Dokuzlar; AYRIKLI, AYRIKLI, GÜVENÇ, İsimsiz54, İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz19, , Güvenç, Ayrıklı Sk., Dokuzlar Yolu, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz74, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz66, GÜVENÇ, GÜVENÇ, GÜVENÇ, İsimsiz60, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.282-2025-02-28 14:00:00.957 saatleri arasında Tulum; 202, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz85, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.903-2025-02-28 12:00:00.092 saatleri arasında Uzunkuyu; İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz59, İsimsiz63, İsimsiz68, İsimsiz74, İsimsiz82, İsimsiz85, İsimsiz87, KIZIL ÇAM, YAYLA EVLERİ, 7652, 7650, 7520, ATATÜRK, Bağlar Sk., 7521, ARDIÇ, İSTİKLAL, Kuşalan, İnönü Cd., İzmir Çeşme Yolu, 7501, 7502, , İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz222, İsimsiz225, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.903-2025-02-28 12:00:00.092 saatleri arasında Zeytineli; , CUMHURİYET, ŞAHİN BAYHAN, YUKARI MAHALLE, NARLIKUYU, SAHİL, İsimsiz160 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.903-2025-02-28 12:00:00.092 saatleri arasında Zeytinler; , 7602, İsimsiz144, İsimsiz147, İsimsiz149, İsimsiz150, 7605, İsimsiz154, İsimsiz159, İsimsiz161, İsimsiz168, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz177, 7615, Şehit Özkan Elçi Sk., Öztürk Sk., KURTULUŞ, Mustafa Ercan Sk., Kenan Erdinç Sk., GAZİ MUSTAFA KEMAL, Ali Caner Sk., 7601, 7600, ŞEHİT MEHMET CANER, İsimsiz253, İsimsiz231, İsimsiz227, İsimsiz225, 7604, İsimsiz184, İsimsiz182 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.903-2025-02-28 12:00:00.092 saatleri arasında Barbaros; 7028 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.903-2025-02-28 12:00:00.092 saatleri arasında Birgi; , KÖYİÇİ, SAVRAN KULE, ÇETİN SİTESİ, 7501, 7516, 7505, 7504, 7501, PETUNYA, 7519, 7510 Sk., 7513 Sk., 7521, ÇİMEN, İzmir Çeşme Yolu, KÖYİÇİ MEVKİİ, 7500, DOKTORLAR SİTESİ, 7507, 7506 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:28.013-2025-02-28 12:00:33.009 saatleri arasında Bademler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.903-2025-02-28 12:00:00.092 saatleri arasında Germiyan; İzmir Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:01.627-2025-02-28 12:00:08.301 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:12.953-2025-02-28 12:00:17.933 saatleri arasında Karaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:12.953-2025-02-28 12:00:17.933 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:12.953-2025-02-28 12:00:17.933 saatleri arasında Alaçatı; Ares Kooperatifi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.999-2025-02-28 15:00:00.047 saatleri arasında Cumhuriyet; 472. Sk., 530. Sk., 532. Sk., 534. Sk., 538. Sk., 540 Sk., 540. Sk., 542. Sk., 544. Sk., 548. Sk., Beyaz Evler Sitesi, Hasan Tahsin Cd., Sahil Yolu Cd., Uğur Mumcu, Uğur Mumcu Cd., ÇETİN EMEÇ, 515, 491, 499. Sk., 499/1. Sk., 501. Sk., 502, 503. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 516/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 443/6, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz162, İsimsiz171, İsimsiz174, 506sk, 457 Sk., 481/1, İsimsiz148, İsimsiz182, İsimsiz150, 390. Sk., 394. Sk., 396. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 412. Sk., İsimsiz183, , 536, 479, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz82, İsimsiz83, 453, 462, 463/1 Sokak, 443/4 Sk, 508 Sk., 443/6, 504/1 Sk., 445/1 Sk, 459 Sokak, 479, 538, 453 Sk., 463/1 Sk., 544, 394 Sk., İsimsiz132, İsimsiz133, 443/10 Sk., İsimsiz134, 445, İsimsiz135, 429. Sk., 435. Sk., 441. Sk., 450, 447. Sk., 458. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 465/1. Sk., 443/5, 466. Sk., 466/1. Sk., 468. Sk., 453, 470. Sk., 471. Sk., 528. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 478. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483/1. Sk., 484. Sk., 485. Sk., 487. Sk., 487/1. Sk., 488. Sk., 490. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 495. Sk., 497. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:00.999-2025-02-28 15:00:00.047 saatleri arasında Kabakum; Sahil Yolu Cd., Site İç Yolu, İpek, Şair Eşref Villaları, , İsimsiz84, 563 Sk., 466/1. Sk., 466/2. Sk., Dutlu, Ege, Mavi Ege Kent Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:01.028-2025-02-28 16:00:06.491 saatleri arasında Beşyol; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:29.024-2025-02-28 16:00:34.569 saatleri arasında Beşyol; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:37.074-2025-02-28 10:15:49.262 saatleri arasında Beşyol; Yamaç Sk., Yamaç, Sarnıç Cd., Sardunya, Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, Badem, YAMAÇ, 8001, BEŞYOL, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz13, , Çelik Sk., Çelik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:37.074-2025-02-28 10:15:49.262 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:37.074-2025-02-28 10:15:49.262 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:37.074-2025-02-28 10:15:49.262 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:52.908-2025-02-28 16:15:03.273 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:52.908-2025-02-28 16:15:03.273 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:52.908-2025-02-28 16:15:03.273 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:52.908-2025-02-28 16:15:03.273 saatleri arasında Beşyol; Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Yamaç, Sarnıç Cd., Sardunya, Burçak Sk., Beşyol, Badem, YAMAÇ, 8001, BEŞYOL, İsimsiz30, , İsimsiz25, İsimsiz13, Beşyol Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:01.221-2025-02-28 12:00:10.217 saatleri arasında Çelebi; 435. Sk., , 590. Sk., İstikbal, İstikbal Cd., 431. Sk., 586/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:01.221-2025-02-28 12:00:10.217 saatleri arasında Atatürk; 443. Sk., Kızılırmak, İstikbal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Arpaseki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Taştepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Arpaseki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 11:30:00.873-2025-02-28 13:30:00.042 saatleri arasında Kesik; 3034. Sk., 3036. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit, 3035. Sk., , 3038, İsimsiz6, İsimsiz26, İsimsiz27, Ümit Cd., İsimsiz30, 2001. Cd., 3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021, 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:30:00.873-2025-02-28 13:30:00.042 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz91, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz42, İsimsiz83, İsimsiz43, 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:30:00.873-2025-02-28 13:30:00.042 saatleri arasında Yıldırım; , 35/9, 29/1, 29/1 Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 35/9 Sk., İsimsiz31, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., 35/9 SK., 35/9 Sokak , 35. Sk., İzmir Çanakkale Asfaltı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:30:00.873-2025-02-28 13:30:00.042 saatleri arasında Buruncuk; , 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:30:00.873-2025-02-28 13:30:00.042 saatleri arasında Camiikebir; İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 13:00:12.137-2025-02-28 18:00:29.137 saatleri arasında Güzelhisar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.