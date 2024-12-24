28 suçtan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı el verdi

Gaziantep’te 28 ayrı suçtan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

28 suçtan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı el verdi
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:25

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan aranması bulunan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #gaziantep

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