28 suçtan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı el verdi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:25

Güncelleme: 24.12.2024 - 16:26

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan aranması bulunan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.