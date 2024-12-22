Gaziantep’te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi’ndeki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerinden etkilenen 6 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi.
Öngörülen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan bina için ağır hasarlıya dönmesiyle birlikte yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışmaya başladı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü.
Binanın çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevreyi toz bulutu sararken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyle görüntülendi.
Etiketler: #gaziantep #deprem
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!