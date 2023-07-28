28 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 28 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava bazı illerde yerini sağanak yağışa bakacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? MGM'den 9 il için sarı kodlu uyarı geldi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile bu akşam ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Rize çevreleri ile Bolu, Karabük, Kastamonu ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Rize çevreleri ile Bolu, Karabük, Kastamonu ve Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın; Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Sabah saatleri arasında Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 13°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
RİZE 23°C, 28°C
Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 28°C
Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C, 27°C
Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 26°C
Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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