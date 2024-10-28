28 yaşındaki kadın eski eşi tarafından katledildi
Nevşehir'de genç kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde vurularak öldürüldü
Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otoparka gelen ekipler, araçta bulunan Mine Özcan'nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulan ekipler, kadının bir ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğunu belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hüseyin Ç'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Nevşehir #kadın cinayeti
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