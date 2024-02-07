28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakalandı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.U., gizlendiği evde yakalanıp cezaevine gönderildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'yakın akrabayı öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'hırsızlık' suçlarından hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U.'nun (44) saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi.
H.U. saklandığı evde yakalanırken, yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. H.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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