Kayseri’de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı
Kayseri’de polise ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 1 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başta ‘hırsızlık’ olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik 35 ekip ve 100 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 6’sı ’hırsızlık’ suçundan olmak üzere 1 yıldan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.
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