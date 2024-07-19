29 Ekim Kadınları Derneği: Erkek eş, yaşam boyu kendi soyadını kullanabiliyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması, eşitlik ilkesine aykırıdır

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:31

29 Ekim Kadınları Derneği, kadının soyadıyla ilgili 9. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği, Medeni Kanun’un 187. maddesinde yer alan ‘Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır’ düzenlemesinin, hem Mahkeme’nin iptal kararında yazılı gerekçeleri, hem de Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerini yok sayarak, tekrar ve aynen geçirilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

"DAYATMAYI KABUL ETMİYORUZ"

"Bireyin kimliğinin ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru olan soyadını taşıması, Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında bir haktır" ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle:

"Erkek eş yaşam boyu kendi soyadını kullanabiliyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması, öncelikle eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa’nın 10. maddesinde, kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin, bu eşitliğin yaşama geçirilmesiyle yükümlü olduğu belirtilmesine rağmen ileri sürülen, anne babanın farklı soyadı kullanmasının çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği, aile bağının korunması ve soy bağının doğru tespit edilmesi gibi gerekçeler, devletin eşitliği sağlama yükümlülüğüne aykırı olup, kadını ailede ikincil konuma düşürmektedir.

Kadının kendi soyadını kullanması, ortak çocukların anne ya da babanın soyadını kullanmaları aileye zarar vermez, aksine ailede eşit hak ve sorumluluklara vurgu yapar.

Yapılacak yasal düzenlemede, yargı yoluna başvurmak zorunda kalmadan, kadının tek başına kendi soyadını kullanmasına olanak sağlamalıdır. Yıllar süren mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımların gasp edilmesini ve kadının evlilikle soyadını değiştirme dayatmasını, Anayasa Mahkemesinin kararını yok sayan, 9. Yargı Paketindeki soyadı ile ilgili yasa teklifini kabul etmiyor, TBMM’de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya çağırıyoruz."