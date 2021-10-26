29 Ekim’e özel “İzindeyiz Atam” sergisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 98. yılını unutulmayacak bir sergiyle taçlandırıyor. Mikro art sanatçısı Hasan Kale’nin Ulu Önder Atatürk’ün yaşamını farklı objelerde resmettiği “İzindeyiz Atam” sergisi 29 Ekim-9 Ocak tarihleri arasında Kültürpark Atlas Pavyon’da İzmirliler ile buluşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 98. yılına özel “İzindeyiz Atam” sergisini İzmirlilerle buluşturuyor. "İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelo’su" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale İzmirlilere benzersiz bir sergi deneyimi yaşatacak. Sanatçının kendi çizgisi ve sanatı ile küçük objeler halinde Atatürk portrelerini buluşturduğu sergi 29 Ekim-9 Ocak tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 29 eserden oluşan sergi Kültürpark Atlas Pavyon’da ücretsiz olarak görülebilecek.
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