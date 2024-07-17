29 işçinin can verdiği gece kulübü yangını davasında ilk duruşma! Firma sahibi 'Takdir-i ilahi' dedi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:13

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:42

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında meydana gelen ve 29 işçinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise yaralandığı yangına ilişkin 9 sanık hakkında, şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2'şer yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları içinde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

TURUKLULARIN SAVUNMALARI ALINIYOR

Duruşmaya 7 tutuklu sanık jandarma eşliğinde katılırken, 2 tutuksuz sanık ile avukatları ve yşamlarını yitiren işçilerin müşteki aileleri ile avukatları da mahkemede hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından duruşmayı başlattığını belirten mahkeme başkanı, bugünkü yargılamada tutuklu sanıkların ifadelerinin alınacağını ifade etti.

"TAKDİRİ İLAHİ"

İşletmenin metal işlerini yapan firma sahibi tutuklu sanık Çağatay Altunel, mahkemedeki savunmasında, "Yaşanan bu elim kazadan dolayı çok üzgünüm. Kendim metal işi yaparım. Mesleki camiadan tanıdığım Kahraman Erdem'e bu işletmenin işini yapmayı teklif ettim. Kabul etti. Teknik görüşmeler yaptık. Ramazan ayının bir ya da ikinci günü işletmeye gittik. Orada bulunanlardan çalışma alanlarımızdan çıkmalarını istedik. Ve bize tahsis edilen yerde yaklaşık 15 gün çalıştık ve bir sorun yaşamadık. Olay günü hayatını kaybeden elemanım Ahmet Kılıç, malı toparlamak için oradaydı. Bu elim kazanın olduğu haberini alınca hiç duraksamadan yola koyuldum. Benim elemanım kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere kaçma şansı varken yangını söndürmeye çalışmış. Her ne kadar şahsıma bu suçlama isnat edilse de kendim tarafından ihmal ve tehdit oluşturacak bir ekipmanım yoktur. Bir saat içinde ben de orada olacaktım ve o yangında ben de olabilirdim. Elemanım yabancı uyruklu olduğu için defalarca kez kendisine çalışma izni almaya çalıştım ama başaramadım bu nedenle kendisine gerekli eğitimleri veremedik. 15 yıldır aynı işi yapıyorum ve bu güne kadar herhangi bir kaza olmamıştır. İş güvenliği önemsediğim bir konudur. Bakmakla yükümlü olduğum yaşlı bir annem vardır. Benden başka kendisine bakacak kimse yoktur. Çalışanımın kaçma imkanı varken yangına müdahale etmeye çalışmıştır. Takdiri ilahidir. Çalışanımın ailesi de bu olaydan dolayı tarafımdan şikayetçi olmamışlardır. Adaletinize sığınıyorum. Tahliye ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi 'maktul', 27 kişi 'müşteki', 9 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Müşteki şüpheli Ercan Erkan ile müşteki Usamettin Yıldırım'ın yaralandıklarının belirtildiği iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu olayın yaşandığı işletmenin sahiplerinin şüpheliler Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan olduğu, mesul müdürünün şüpheli İsmet Şen olduğu, işletmenin tadilat dolayısıyla metal işlerini yapan kişilerin şüpheliler Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu kaydedildi. Şüpheliler Dursun Çelik ile Sibel Çelik’in işletmede buluan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahibi olduklarının aktarıldığı iddianamede, şüpheli İbrahim Bildirici’nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ACİL DURUM LEVHALARI YOKTU

İddianamede, iş yeri dahilinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler (fıskiye) söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı, yangının söndürülmesi sonrasında ise kurtarma faaliyetleri çerçevesinde işletme içerisinde farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette kişilerin bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DA İDDİANAMEDE

Bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan 'sağlık gözetimi' maddesi ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer alan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' maddesi ve aynı yönetmeliğin 'Eğitim süreleri', 'Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım' maddesine uyulmadığının tespit edildiği, ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin 'İş ekipmanı ile ilgili kurallar' maddesinin hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği'nin 'İşveren yükümlülüğü’ maddesine uyulmadığı da kaydedildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI

İddianamede, gece kulübünde gerekli tedbirlerin alınmadığı, tadilat işlemlerinde gerekli özenin gösterilmediği, şüphelilerde kusur bulunduğu, şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği de kaydedildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2'şer yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.