Beklenen rapor açıklandı: Gece kulübünde 29 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı?

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:53

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:54

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğunu açıkladı.

İHMALLER SIRALANDI

İtfaiye ekibinin hazırladığı raporda ihmaller zincirleri de sıralandı. Raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadı belirtildi.

Yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da vurgulandı. Yine raporda itfaiye ekibinin hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu yer aldı. Yangında 29 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtildi.

Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi elektrik panolarında meydana gelen patlamalar itfaiye ekibinin raporunda da yer aldı.

Bilirkişiler ve 2 savcı tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan keşif raporunda, yangına yol açan tedbirsizlikler ve yangındaki ihmaller gözler önüne serilirken, iş yeri açılışının Ramazan Bayramı'na yetişmesi için genel tadilatın aceleye getirildiğine dikkati çekildi.

30'DAN FAZLA KİŞİ TEK BÖLGEDE

Keşif raporunun değerlendirme bölümünde, dekor, demir doğrama, mobilya işleri, elektrik işlerini yapan firmalar bulunduğu belirtilerek, yangın esnasında 30'dan fazla çalışanın tadilat çalışmasını yürüttüğü kaydedildi.

İş yerinin fiziksel özelliklerinin anlatıldığı raporda, iş yeri iç mekanının oval şeklinde olduğu, etrafında localarla çevrilmiş 750 metrekarelik alan bulunduğu, asma katların yine tüm salonu çevreleyecek loca şeklinde ve oval biçimde devam ettiği, eğlence merkezinin, 2000 metrekare veya üzeri kapalı bir alandan oluştuğu ve iç tadilatların tüm mekanlarda aynı anda, birden yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Bu nedenle çalışan sayısının bu kadar çok olduğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, şu tespitler yer aldı:

"Tüm çalışmaların ana salonda yapıldığı, bu kısmın tamirat, tadilat monte yapma yeri olarak kullanıldığı, demir doğrama, ekleme, kaynak, birleştirmenin bu kısımda yapıldığı, burada yapılan bu kadar elektrikli çalışma esnasında elektrik sigorta ve elektrik panosunda nasıl bir arızanın meydana gelmediğinin anlaşılmadığı, ana salona giriş yapılan yerin sağ tarafında asılı vaziyette kalmış ve halen uçunda elektrot bulunan kaynak makinesinin bulunduğu, bu kısımda bulanan demir doğramalar üzerinde çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Kaynak yapılan yerde zemin seviyesinde çok miktarda, tahtalar kırıntıları, tahta talaş ve tozları, izolasyon malzemeleri, duvar kaplama dekor malzemeleri, strafor kırıntıları, poliüretan malzemeler, koltuk süngerleri olduğu bir kısımda yangın başlamıştır.

Bu kısımdaki kaynak makinesinin aktif vaziyette olduğu, diğer tarafta görülen kaynak makine ve aletlerinin kapalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yangının ağırlık merkezinin, salon girişine göre sağ tarafta olduğu, burada yapılan elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında yere ve etrafa dağılan kıvılcımların yerde ve kaynak yapılan yerin sahne altı veya loca altı aralarından kapalı yere düştüğü, burada bulunan yanıcıları tutuşma sıcaklığına kadar ısıtarak alevli yanmayı başlattığı belirlenmiştir."

Raporda, çalışmanın devam etmesi ve etrafa dağılan kaynak ışını nedeniyle yanmanın geç fark edildiğine işaret edilerek, yangının etrafta bulunan çok çabuk yanıcı ve kolay alev alıcı diğer malzemelere sirayetiyle hızlı bir şekilde yayılmış olabileceği kaydedildi.

9 TUTUKLAMA

İhmal ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden biri emniyetten 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından, 1'i de nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken 9 şüpheli ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.