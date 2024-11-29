29 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 29 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 29 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 112. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 123. SK., 125. SK., 127., 128., 13., 13. SK., 130., 131., 131. SK., 134., 136., 136. SK., 137. SK., 140., 141., 15., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 242. SK., 244., 244. SK., 245. SK., 247., 248. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 3. SK., 35. SK., 36., 37., 40. SK., 41. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 29 Kasım Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKTOP SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., AMBER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ, DALGIÇ SK., GENCER SK., GÖKTUĞ SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., HAZAL, HAZAL SK., ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARZUM, AŞIK SK., BAGDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., CEM SULTAN SK., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGİNAR SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖRKEM SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KILAVUZ SK., KORLU SK., KUMLUCA SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAŞ SK., TURNA, UYGAR, YAKACIK SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANAL SK., KARAMÜRSEL CD., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MEMLEKET, METIN SK., METİN SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BEKAR, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 29 Kasım Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ALSANCAK, ALSANCAK CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., CEVHER SK., DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, ERKUT, ERKUT SK., EZGI, GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HİZMET SK., INCIRDIBI, İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARACAN, KARAKUŞ SK., KARSLI SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., MUHACİR SK., ÖNCÜ SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., ÖZYURT SK., PAY SK., ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., TRABZON SK., YIRMIBES, YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI mahallelerinde ÇILLER MEVKII, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DAĞ SK., DAR SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KAYALI, KAYALI SK., KERVAN SK., KINA SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., MARTI SK., MELTEM SK., MEMİŞ SK., ORMAN. SK., PAPATYA SK., SEYREK CD., ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTPINARI, SEYİTALİLER mahallelerinde HATIPKÖYÜ MEVKII, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ANTAPLI, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ORHAN mahallelerinde ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA, AKASYA CD., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., BAHÇE SK., CEVİZ SK., GÖKNAR SK., GÜL SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HİDAYET SK., KAVAKDİBİ CD., KOZA SK., KOZALAK SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NAİL EYİDOĞAN SK., ORTA SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., PALMİYE SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., TABAKHANE CD., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., YENİ KUYULAR CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2633, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, YALAKDERE mahallelerinde 3207., ERDOĞAN SK., TOPÇU DERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 105., 111. CD., 115. CD., 116., 116. CD., 1164., 1164. SK., 117. CD., 1178. SK., 118., ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., AMİRAL CD., ÇAM SK., HELVACIOĞLU SK., PLAJ YOLU, TÜFEKCİ ALİ SK., UYGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKÇAT, AKPINAR, ATATÜRK, AVCIKÖY, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, DEREKÖY, DONANMA, DUMLUPINAR, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, EREGLI, EREĞLİ, FULACIK, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, IPEK YOLU, İHSANİYE, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KILIÇARSLAN, KIZDERBENT, KÖRFEZ, MERKEZ, OLUKLU, OSMANIYE, OSMANİYE, ÖRCÜN, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SARAYLI, SEMETLER, SIRINKÖY, SULUDERE, ŞİRİNKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1 MART CD., 1. SK., 1006., 1006. SK., 1007., 1009., 101. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1018. SK., 1020., 1034., 1035, 1035 SK., 1036, 1036 SK., 1037., 1039., 1039. SK., 104., 104. CD., 1040. SK., 1042. SK., 1045., 1046., 1048., 1048. SK., 105. CD., 1050. SK., 1052. SK., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1056., 1057. SK., 106., 106. CD., 1061., 107. CD., 108., 1084., 1084. SK., 109. CD., 1098., 1099., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1106., 1106. SK., 1107. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1114., 1116. SK., 1117., 1118., 1119., 1119. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1124., 1124. SK., 1127., 1128. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1139., 114. CD., 1141. SK., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1147., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 1149. SK., 1150., 1150. SK., 1151. SK., 1152. SK., 1153. SK., 1159. SK., 1160., 1160. SK., 1163., 1163. SK., 1166., 1166. SK., 1168. SK., 1171. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 118. CD., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 119. CD., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 190/A SK., 2. SK., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 201. CD., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2019. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2020., 2020. SK., 2022., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 204., 204. CD., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 206., 206. CD., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 207., 207. CD., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 208., 208. CD., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 209. CD., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 210. CD., 2101. SK., 2102. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2109., 2109. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2118., 2118. SK., 212. CD., 2122., 2122. SK., 2124., 2125., 2125. SK., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2135., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139., 214. CD., 2140., 2141., 2141. SK., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 2146. SK., 2147. SK., 215. CD., 2158., 2158. SK., 2159. SK., 2160. SK., 2161., 2161. SK., 2162., 2163. SK., 2164. SK., 2165., 2165. SK., 2167. SK., 2168. SK., 2171., 2171. SK., 218. CD., 2187. SK., 2188. SK., 219. CD., 2198., 2198. SK., 2199. SK., 220., 220. CD., 2200. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 221., 221. CD., 2224. SK., 223., 223. CD., 223/1. SK., 2231., 2231. SK., 2235. SK., 2237. SK., 224., 224. CD., 2246. SK., 2247. SK., 2249. SK., 2250. SK., 2251. SK., 2252. SK., 2253., 2253. SK., 2254. SK., 2255. SK., 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258. SK., 226., 226. CD., 226. SK., 2268. SK., 2269., 2269. SK., 2273. SK., 228., 228. CD., 2283. SK., 2284. SK., 2294. SK., 2295., 2295. SK., 230. CD., 2305. SK., 2306. SK., 231., 231. CD, 231. CD., 2312., 2312. SK., 2316. SK., 232. CD., 233. CD., 233. SK., 2342., 2343., 2346., 235., 235. CD., 236. CD., 237. CD., 238., 238. CD., 239. CD., 240. CD., 241. CD., 2419., 242. CD., 2618., 265., 269. SK., 2734., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 2901., 2923., 2925., 2926., 2934., 2938., 2939., 2948., 2949., 2951., 2953., 3., 3001. SK., 3002. SK., 3003. SK., 3004, 3004. SK., 3005. SK., 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3010. SK., 3011., 3012., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015., 3015. SK., 3016., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3021., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3053., 3053. SK., 3056., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3059., 3059. SK., 3060. SK., 3061. SK., 3062. SK., 3063. SK., 3064. SK., 3065. SK., 3067., 3067. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3076., 3076. SK., 3077. SK., 3083., 3083. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., 3088. SK., 3089, 3089., 3089. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3124. SK., 3125. SK., 3126., 3126. SK., 3127. SK., 3128., 3128. SK., 3129. SK., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3133. SK., 3138. SK., 3140. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3145., 3145. SK., 3146., 3146. SK., 3147. SK., 3148., 3148. SK., 3149., 3149. SK., 3150., 3150. SK., 3155., 3204., 3213, 3213., 3215., 3236, 3253., 3317., 3320., 3322., 338., 3425., 344. SK., 346. SK., 347., 348., 348. SK., 349. SK., 350. SK., 4 TEMMUZ SK., 4. SK., 504. SK., 508. SK, 512., 53., 574. SK., 58. SK., 60. SK., 603/4. SK., 604., 605. SK., 605/1., 605/2. SK., 6050, 646/2. SK., 650. SK., 654. SK., 657., 657. SK., 658. SK., 660. SK., 661. SK., 662. SK., 664. SK., 665. SK., 666. SK., 67. SK., 670. SK., 672. SK., 677. SK., 677/1. SK., 678. SK., 679. SK., 680. SK., 685., 685. SK., 685/1. SK., 686. SK., 688., 688. SK., 690. SK., 695., 695. SK., 696., 696. SK., 697. SK., 699., 699. SK., 705. SK., 716. SK., 73. SK., 77. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 827. SK., 829. SK., 83. SK., 830. SK., 833., 834., 850. SK, 853., 854. SK., 855. SK., 856. SK., 858., 86. SK., 860., 861. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 865., 865. SK., 869. SK., 870., 870. SK., 871., 871. SK., 873., 873. SK., 93., 95. SK., 99., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., ABDURRAHMAN DEDE SK., ABDURRAHMAN ÜZMEZ, ABDURRAHMAN ÜZMEZ SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., AÇELYA SK., ADALI DERE, ADALI DERE SK., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., ADNAN KAHVECİ CD, AGAH EFENDİ SK., AHMET AKYÜZ CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET DİRİNÇ SK., AHMET EROL SK., AHMET MERSINLI, AHMET MERSİNLİ SK., AHMET ÖZEL SK., AHMET ÖZHAN SK., AHMET TAŞÇI SK., AHMET TURAL SK., AHUDUDU SK., AKÇA SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., AKIN, AKİF ÖĞRETMEN SK., AKKAYALAR SK., AKTAŞ SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., AKYA SK., ALEMDAR SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALI IHSAN PASA, ALI OSMAN ALGÜZEY, ALINTERİ SK., ALIRIZA ASLANALP, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ALİ MEHMET AKKIR SK., ALİRIZA ASLANALP CD., ALP, ALP SK., AMIRAL, AMIRAL KAYACAN, AMIRAL SAGLAM, AMİRAL, AMİRAL CD, AMİRAL KAYACAN, AMİRAL KAYACAN CD, AMİRAL KAYACAN CD., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ANADOLU CD, ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ANEMON, ANEMON SK., ANIL SK., ANT SK., ARTVIN, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., ATAKAN, ATAKAN SK, ATAKAN SK., ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, ATALAY SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, ATATÜRK BULVAR, ATİK SK., ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYAN SK., AYDIN, AYDIN DEMIR, AYDIN DEMİR, AYDIN DEMİR SK., AYDIN YILMAZ SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., AYNALI SAZAN SK., BAG YOLU, BAGDAT, BAGLAR, BAGLARBASI, BAĞ SK., BAĞ YOLU SK., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAĞLAR CD, BAĞLARBAŞI SK., BAHADIR SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BAHRİYE CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKKAL SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, BALKAN SK., BAMBU SK., BARBAROS, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BASAK, BASKOMUTAN, BAŞAK CD., BAŞAK SK., BAŞER SK., BAŞKOMUTAN CD., BAYER SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BAYRAMCIK, BEDESTENLİ SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BEGOVIÇ, BEHÇET HOCA SK., BEKÇİ RIFAT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BENLI, BESEVLER, BEYTİ KARACA SK., BEYZADE, BILIM, BİLGİN SK., BİLİM SK., BİLSEN SK., BORA SK., BOSNA HERSEK SK., BOYAOVA SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUCAK YAYLASI, BUĞDAY SK., BUKET, BUKET SK., BULUT SK., BURCU, BURCU SK., CAN SK., CANAN SK., CELAL ATİK CD., CELAL BAYAR CD., CEMİL AYDIN SK., CEMİL BAL SK., CENGİZTOPEL SK., CENNET, CEVAT ÖZSOY SK., CEVDET SUNAY CD., CEVHER, CIHAN, CİHAN CD., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., COSKUN, COŞKUN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., CUMHURIYET, CÜNEYT KURBAN SK., ÇAGDAS, ÇAGLA, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇATAL SK., ÇATALÇESME, ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇESMEALTI, ÇEŞME SK., ÇEŞMEALTI CD., ÇETİNKAYA SK., ÇIFTE SELVI, ÇIFTLIK, ÇIKMAZ SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇINARLIK MEYDAN, ÇINARLIK MYD, ÇİFTE SELVİ SK., ÇİMEN SK., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., ÇOLAKOĞLU SK., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DAĞKARA YANŞABA, DALGA SK., DALYAN SK., DAMLA, DANISMENT, DANIŞMENT SK., DARIYER, DAROVA SK., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., DEBRELİ SK., DEDE, DEDE BAYIR SK., DEDE KORKUT, DEDE SK., DEFNE CD., DEGIRMENDERE CUMHURIYET, DEGIRMENDERE ISTIKLAL, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DELILOGLU, DELİLOĞLU CD., DEMİR SK., DEMOKRASİ CD., DENIZGÜLÜ, DENİZ SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DERE, DERE SK., DERE YOL SK., DERE YOLU SK, DEREBOYU SK., DERYA SK., DESTAN SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİBEKÖNÜ SK., DİCLE CD., DİK DEMİR SK., DİLEK SK., DOGA, DOGA KENT MEVKII, DOGAN, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞA SK., DOĞAN SK., DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., DONANMA, DOSTLAR CD., DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DUMLUPINAR SK., DURSUN GÜNEY SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., DURUSU SK., DUYGU, DUYGU SK., DÜLGER, DÜLGER SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., EFE DAYI SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EKIN, ELMALIK SK., ELMAS SK., EMEK SK., EMİN GELİBOLU SK., ERCÜMENT KOCAER SK., EREN, EREN SK., ERGÜL SK., ERIK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., EROL SK., ERSAN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ERTUĞRULGAZİ SK., ESEN YALI SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESKI BAGLAR, ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., EŞREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., EVLİYA SK., EVRİM SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, FAHRI KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK CD., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATMA BAĞDAT CD., FENERYOLU, FENERYOLU CD., FERHAN KALYON SK., FERIT ALGÜZEY, FERİT ALGÜZEY SK., FETIH, FETİH SK., FIDAN, FINDIK SK., FIRUZE, FİDAN SK., FUAT BALKAN SK., FUAT UZGURAN CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULYA, FUNDA SK., FUZULİ SK., GAMZE SK., GARDENYA SK., GARİPLER SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GAZI, GAZİ CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GELİBOLU SK., GİZEM SK., GONCA, GÖKÇE SK., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., GÖKTÜRK SK., GÖLCÜK GARNİZONU DOĞU BÖLGESİ, GÖLCÜK ULAŞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOM. LOJMANLARI, GÖLCÜKLER, GÜDELER, GÜDELER SK., GÜLBAŞ SK., GÜLEN SK., GÜLER, GÜLERSOY SK., GÜLLÜK SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEL, GÜNEL SK., GÜNES, GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., GÜVEN SK., GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., HACI EYÜP SK., HACI HALIT ERKUT, HACI HALİT ERKUT CD., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZ İSMAİL CD., HAFIZ MUSA SK., HAKAN AYAN, HAKAN AYAN SK., HAKAN KURT SK., HAKAN SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HALIL HODZIÇ, HALIL IBRAHIM ERDEM, HALIL KOYGUN, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HALİL İBRAHİM ERDEM SK., HALİL KOYGUN SK., HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HANIMELİ SK., HARBIS, HARBİŞ CD., HARMANTARLA CD., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN AKOVA CD., HASAN ERGİN SK., HASAN ERYİĞİT CD., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HASAN OKTAY, HASAN OKTAY SK., HASANPINARI, HASBEYLER YAYLASI SK., HASTANE SK., HATIRA SK., HATİPOĞLU SK., HAYAT, HAYATI SAFAK, HAYATİ ŞAFAK SK., HAYRI SAVDERT, HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİ SAVDERT SK., HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAZERFEN, HILMI ÖZKÖK, HİLAL CD., HİLMİ ÖZKÖK CD., HOCALIBAĞLAR CD., HOROZOGLU, HOROZOĞLU SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜRMET SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN KARADENİZ SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., HÜSEYİN SAĞBAN SK., HÜSEYİN YILMAZ SK., HÜSEYİN YÜCEL SK., HÜSEYİN YÜKSEL CD., I.BAYRAKTAR, IBNI SINA, IBRIKDERE, IHSAN KESKIN, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, ILHAN TUBA, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, INÖNÜ, INÖNÜ CD., IPEK, ISMAIL DOKUZOGLU, ISPARI, IŞIK SK., ITIR SK., IZNIK YOLU, IZZET AÇIKBAS, İ.BAYRAKTAR CD., İBNİ SİNA CD., İDRİS GÜLBAŞ SK., İDRİS TEMİZ SK., İHSAN KESKİN SK., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İLHAN SK., İLHAN TUBA CD., İMAJ SK., İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNCE SK., İNCİ SK., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İNÖNÜ CD., İPEK SK., İPEK YOLU BULVAR, İSHAKPAŞA CD., İSKELE SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İSPARİ SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İYİSOY SK., İZMİT CD., İZNIK YOLU, İZNIK YOLU CD., İZNİK YOLU CD., İZZET AÇIKBAŞ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KADEMDERE SK., KADI SK., KALKAN SK., KAPLAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARADENİZ SK., KARAGAÇ, KARAĞAÇ SK., KARAKESTANE CD., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KARINCA SK., KARSI BAGLAN, KARSIBASI, KARŞI BAĞLAN SK., KARŞI SK., KARŞIBAŞI CD., KARTAL, KARTAL SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KASATURA, KASIMPATI SK, KAŞGARLI MAHMUT SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAYACAN SİTE SK., KAYMAZ SK., KAZDAL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KAZIM KARABEKİR SK., KELEBEK SK., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., KENAN SOYTEKİN SK., KERİM ORANER SK., KERVANSARAY, KERVANSARAY CD., KESTANELİK SK., KEVSER SK., KIBLEPINAR, KIBRIS, KIBRIS SK., KILÇIK SK., KILIÇ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU CD., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KIRLANGIÇ SK., KISIK KAYA CD., KISIKYOL, KISMET SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILIRMAK CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KOCA YUSUF SK., KOCABAĞLAR SK., KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., KOLYOZ, KONCA, KONCA BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KONUT, KONUT SK., KORDONBOYU., KORU, KORU SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU MEHMET SK., KÖSE SK., KÖSELI, KÖSEOĞLU SK., KÖŞELİ SK., KUBİLAY SK., KUMLALI SK., KUMYALI, KUMYALI CD., KURTULUŞ SK., KUTLU, KUYU ÖNÜ SK., KUYUBAŞI SK., KUZUOĞLU SK., KÜÇÜK DERE YOLU SK, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., KÜLTÜR SK., LEVREK SK., LEYLA ATAKAN, LİMON SK., LÜFER, LÜFER SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MADALYA, MADALYA SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MANDIRA CD., MEHMET AKİF ERSOY BULVAR, MEHMET GÜRKAN SK., MEHMET OKTAV SK., MEHMET ÖNCAL, MEHMET ÖNCAL SK., MEHMET TÖREN SK., MEHMET YASEF, MEHMET YASEF SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MEHMETÇİK SK., MELANURYA SK., MELİH SK., MERİÇ SK., MESE, MESELIK, MESUT SK., MEŞALE SK., MEŞE, MEŞELİK SK., METIN, MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MIMAR SINAN, MITHAT GÜRSES, MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MİMAR SİNAN CD., MİMOZA SK., MİTHAT BAYRAK SK., MİTHAT GÜRSES CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., Morgül, MORSALKIM, MORSALKIM SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., MURAT CANKAT SK., MURATÇIKLI SK., MUSTAFA ARMA SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MUSTAFA NECATİBEY SK., MUSTAFA SELVİ SK., MUSTAFA SÖZER SK., MUTLU SK., MUZAFFER AKGÜN SK., MUZAFFER GÖKBUDAK SK., MUZAFFER SK., MÜFIT SANER, MÜFİT SANER CD., MÜJGAN GÖKÇORA SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NAIL AKBABA, NAIL AYDIN, NAİL AKBABA SK., NAİL AYDIN SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NARLI, NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., NAZMİ OĞUZ, NAZMİ OĞUZ CD., NECDET CALP, NECDET CALP CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., NEFİSE ŞÖLEN SK., NEHIR, NEHİR SK., NERGİS SK., NUMAN SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., NURI AKALIN, NURİ BOYTORUN CD., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., OGUZ, OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKUL SK., OKUL YOLU CD., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ORFOZ SK., ORHANGAZİ, ORKINOS, ORKİDE SK., ORKİNOS SK., ORMAN, ORMAN SK., ORMAN YOLU SK., ORTANCA, ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN GENÇ SK., OSMAN KIVANÇ SK., OSMAN KOYGUN SK., OSMAN ÖZGÜN SK., OSMANGAZI, OSMANLI SK., OVA, OVA SK., ÖMER ÇAVUS SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖMER NAMLI CD., ÖMER USTA, ÖMER USTA SK., ÖNAL, ÖNAL CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖRNEK SK., ÖZBAĞ SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., PALANDÖKEN SK., PARK, PARK CD., PAZAR SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PEKMEZCİ SK., PELTEK SK., PENDİK SK., PETUNYA SK., PINAR SK., PİRİREİS SK., PİYALE PAŞA BULVAR, PLAJ YOLU CD., POSTANE SK., POYRAZ CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.MUAMMER AKSOY CD., PROF.NUSRET FISEK, PROF.NUSRET FİŞEK CD., PURUVA, PURUVA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ BULVAR, RAUF DENKTAŞ CD., RECEP TUNCER SK., REHBER, RESAT NURI, REŞAT NURİ CD., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA SK., RÜZGAR SK., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABIHA GÖKÇEN, SABİHA GÖKÇEN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SADIRVAN, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SAGLAM, SAĞLAM SK., SAHIL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİL YOLU SK, SAHRA SK., SAİM TEZCAN SK., SAİME AKAR SK., SAKA, SAKA SK., SAKARYA, SAKIYAN, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SAMANYOLU CD., SAMI ERDEBIL, SAMİ AKAY SK., SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD., SARAY SK., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SARIGÖZ, SARIKANAT SK., SARIKUM CD., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHIT CEMIL ENGINDENIZ, SEHIT ERGIN KOMUT, SEHIT ERGIN KOMUT CD., SEHRIYAR, SEKİ SK., SELAHATTINBEY, SELAHATTİNBEY CD., SELANİK CD., SELVI, SELVİ BAYIRI SK., SELVİCİK CD., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMİH ÇELİKKOL SK., SEMSI ALTIN, SERÇE SK., SERMET ERKİN SK., SEVGI, SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SEYH SAMIL, SEYRAN, SEYRAN SK., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SEZAİ TÜRKMEN SK., SIRIN, SİNERİT SK., SİNOP SK., SOKULLU, SOKULLU CD., SOLAKOĞLU SK., STAD SK, SU DEPOSU, SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SULTANBABA, SULTANBABA CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., SÜLEYMAN SOLAK, SÜLEYMAN SOLAK CD., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAKIYAN SK., ŞEHİT CEMİL ENGİNDENİZ CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEHİT İZZET İNCE SK., ŞEHİT SK., ŞEHİTLER CD., ŞEHRİYAR SK., ŞEMSİ ALTIN SK., ŞERİF SK., ŞEYH ŞAMİL CD., ŞİRİNEVLER SK., TACETTİN CENKÇİOĞLU SK., TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TASÇI BURUN, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞÇI BURUN CD., TAŞÇI CD., TEBESSÜM, TEKES, TEKEŞ SK., TEKİR SK., TEKKE BABA, TEKKE SK., TEMEL, TEMEL SK., TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE SK., TEPEBAŞI SK., TEZCAN SK., TOMURCUK SK., TOPRAK SK, TOSUNKAPTAN, TOSUNKAPTAN SK., TOY SK., TUNAHAN SK., TURAN SK., TURGUTREİS CD., TURNA SK., TÜFEKCI ALI, TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., ULUCAMİ SK., UMUT REIS, UMUT SK., UYURSU, UYURSU CD., UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇEVLER SK., ÜÇKARDESLER, ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKER, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., VADİ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN, VEHBİ EMRE SK., VELİOĞLU SK., VEZİR SK., YABANGÜLÜ, YABANGÜLÜ SK., YAHYA ALİ SK., YAHYA ÇAVUŞ CD., YAKUT, YAKUT SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAN YOL SK, YASAR DOGU, YAŞAR DOĞAN, YAŞAR DOĞAN SK., YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAYIN SK., YAYLACIK, YAYLACIK SK., YAZICI SK., YELKEN SK., YENİBAHAR SK., YESIL, YESIL VADI, YEŞİL SK., YEŞİL VADİ SK., YIGIT SK., YILDIRIM, YILDIRIM CD., YILDIZ, YİĞİT, YİĞİT SK., YOKUŞ SK., YONCA SK., YOSUN, YOSUN SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS SK., YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., YUSUF DEDE SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., YÜZBAŞILAR CD., ZAFER, ZAFER SK., ZAKKUM, ZEKI ERGÜN, ZEKİ ERGÜN CD., ZEYTINLIK, ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTINOGLU, ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK CD., ZEYTİNLİK YOLU CD., ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK., ZORLU CD., ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., BAĞLAR SK., BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CERRAH, CEZVECİ SK., ÇALI SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZER SK., SELALE, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞELALE SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1546. SK., 1547., 1547. SK., 1547/1. SK., 1549., 1549. SK., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1558/1., 1558/2. SK., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3., 1559/3. SK., 1560., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561. SK., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567. SK., 1568. SK., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2. SK., 1570., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2., 1572/2. SK., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 3021. SK., 3024. SK., ALİ MALLI SK., AY, AZİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞRI SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., IMSAK, ISKELE, İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, KAYISI SK., MÜCAHIT SK., MÜCAHİT SK., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., POYRAZ SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, RESAT NURI GÜNTEKIN CD., REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SANTIYE, SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SÖGÜT SK., SÖĞÜT SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, ŞANTİYE SK., ŞENAY SK., VİŞNELİ SK., ZEKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1553. SK., 1555. SK., 1555/1. SK., 1556. SK., 1557. SK., 1557/1. SK., 1557/2. SK., 1558. SK., 1558/1. SK., ETHEM BEY CD., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER, HACIHALIL, HACIHALİL, İNÖNÜ, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1011., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/3., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015/1. SK., 1016/1. SK., 1017., 1017. SK., 1018/1. SK., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024. SK., 1025. SK., 1025/2. SK., 1028. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037. SK., 1038/2. SK., 1044/2., 1044/4. SK., 1046/2. SK., 1108. SK., 1110. SK., 1110/1., 1110/1. SK., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2. SK., 1212., 1225. SK., 1227., 1227. SK., 1229. SK., 1229/1. SK., 1229/2. SK., 1230. SK., 1231. SK., 1232. SK., 1232/1., 1232/1. SK., 1949. SK., 1962. SK., 539. SK., 541. SK., 543., 543/1. SK., 544., 544. SK., 546. SK., 547., 547. SK., 547/1., 547/1. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK., 601/2. SK., 603., 603. SK., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611/1. SK., 611/2. SK., 611/3. SK., 612., 612. SK., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 614/2. SK., 615. SK., 615/1. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617., 617. SK., 621. SK., 622., 622. SK., 623. SK., 624. SK., 624/1., 624/2., 624/2. SK., 624/3. SK., 624/4. SK., 624/5. SK., 625., 626., 626/4. SK., 626/5. SK., 626/7., 626/7. SK., 627., 627. SK., 627/1., 629/1. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 703. SK., 704. SK., 705/1., 713/1., 742/1., 745. SK., 745/2. SK., 746. SK., 746/1. SK., 746/2. SK., 748., 748. SK., 748/2. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 753., 753. SK., 754. SK., 756., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 759/1. SK., 768., 912. SK., 913. SK., 913/1., 913/1. SK., 914., 914/1., 914/1. SK., 915. SK., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 925. SK., 926/1., 926/1. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 939., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 944. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 952/1. SK., 952/2., 952/2. SK., 953., 953. SK., 953/1. SK., 954/1. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 961. SK., ALIRIZA EFENDI, ALİRIZA EFENDİ CD., BARBAROS CD., ÇESME, EYÜP SULTAN CD., GÜMÜŞPALA CD., İLYAS BEY CD., KAVAK, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., SEHIT MEVLÜT DURU, SEHIT NUMAN DEDE, SEHIT YILMAZ ARGON, ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., YAZI, YAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, GÜZELLER, HACIHALIL, HACIHALİL, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, SULTAN ORHAN, YALI mahallelerinde 1052/2. SK., 1102., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1107., 1108., 1111/1., 1111/1. SK., 1112. SK., 1112/1. SK., 1113. SK., 1115., 1115. SK., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1122., 1123. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127. SK., 1128., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131/1., 1131/1. SK., 1133. SK., 1135/1. SK., 1136., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1142., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1146. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1167/2., 1201/1. SK., 1201/2. SK., 1201/4. SK., 1201/5., 1201/5. SK., 1202/3. SK., 1203., 1203. SK., 1204. SK., 1205. SK., 1205/1., 1205/1. SK., 1205/2. SK., 1207., 1207. SK., 1208., 1208. SK., 1209., 1209. SK., 1209/1., 1209/1. SK., 1209/2. SK., 1210., 1210. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1215. SK., 1216. SK., 1217. SK., 1218., 1218. SK., 1219. SK., 1222., 1222. SK., 1222/1., 1222/1. SK., 1223., 1223. SK., 1224. SK., 1225., 1225/1. SK., 1226. SK., 1227/1. SK., 1228., 1228. SK., 1231/1., 1231/1. SK., 601/1. SK., 601/3. SK., 602., 602. SK., 603/1. SK., 604. SK., 604/1. SK., 605., 605/1. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 608/2., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 619/4., 626/1., 626/1. SK., 626/6. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 633., 633. SK., 633/1. SK., 633/2., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/5. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 646. SK., 648., 705/1. SK., 706. SK., 707., 707. SK., 707/1. SK., 707/2. SK., 708., 708. SK., 709. SK., 710., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 711/1. SK., 712., 712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 714. SK., 715., 715. SK., 717. SK., 728. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 732., 732. SK., 733., 733. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2., 735/2. SK., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 744. SK., 744/1. SK., 745., 747. SK., 901. SK., 901/1., 901/1. SK., 902. SK., 902/1., 902/1. SK., 902/2. SK., 902/3. SK., 902/4. SK., 903. SK., 903/1. SK., 904/1. SK., 906., 906. SK., 907., 907. SK., 907/1., 907/1. SK., 908. SK., 908/1. SK., 909. SK., 910. SK., 910/1. SK., 952/4. SK., ADLIYE, ADLİYE CD., ÇEŞME CD., DOĞAN CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HÜKÜMET, HÜKÜMET CD., HÜRRİYET CD., ILYAS BEY, ILYAS UZUNER, ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., İSTANBUL CD., KADIOGLU, KAVALA, KISLA, KIŞLA CD., KIZILAY, KIZILAY CD., KÖRFEZ CD., MENZILHANE, MENZİLHANE CD., MILLET, MILLET CD., MİLLET CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, ŞEHİT NUMAN DEDE CD., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1010., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/2. SK., 1013/3. SK., 1013/5. SK., 1013/6., 1014/5. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1021/1., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1041. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1055., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1078. SK., 1078/1. SK., 1080., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/1. SK., 1083/2. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086. SK., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095., 1095. SK., 1096., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., 1099. SK., 1154. SK., 1154/3., 1154/3. SK., 1155. SK., 1156. SK., 1158. SK., 1158/1. SK., 1158/2. SK., 1158/3. SK., 1158/4., 1158/4. SK., 1159., 1159/1. SK., 1159/2., 1159/2. SK., 1161., 1161. SK., 1162., 1162. SK., 1165. SK., 1167., 1167. SK., 1169., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK., 1941., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1967/1. SK., 1968/1. SK., 1968/2. SK., 1969., 1969. SK., 1969/1., 1969/1. SK., 1970. SK., 1970/1., 1970/1. SK., 1971. SK., 1972., 1972. SK., 1972/1. SK., 1973., 1973. SK, 1974. SK., 1974/1. SK., 1975., 1975. SK., 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1977. SK., 1979., 1979. SK., 1981. SK., 1982. SK., 1983., 1983. SK., 1984. SK., 1985., 1985. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1994. SK., 1996. SK., 1997., GENÇLİK CD, HAMAMÜSTÜ YOLU, KAVAK CD., MEVLANA, SEHIT ARSLAN KULAKSIZ, SEHIT OKTAY KAYA, SEHIT OKTAY KAYA CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., TERMINAL, TERMINAL CD., TERMİNAL CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, GÜZELLER, INÖNÜ, İNÖNÜ, MEVLANA, MUSTAFAPASA, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1715. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1742. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1745., 1745/1. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1787/1. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789. SK., 1789/1., 1789/1. SK., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2. SK., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1795/1. SK., 1795/2. SK., 1796., 1796. SK., 1797., 1797. SK., 1798., 1798. SK., 1799., 1799. SK., 1799/1. SK., 1941. SK., 1942., 1942. SK., 1942/1., 1942/1. SK., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1944/1. SK., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947., 1947. SK., 1948., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949., 1949/2., 1950. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1. SK., 1952., 1952. SK., 1952/1. SK., 1953., 1953. SK., 1954., 1954. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., 1956. SK., 1957. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1959/2. SK., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1968., 1968. SK., 1989. SK., 1992/1. SK., 1993. SK., 1995. SK., 1996., 1999. SK., 2407., 2407. SK., 2415. SK., 2416. SK., 2418. SK., 2420., 2420. SK., 2421. SK., 2431. SK., 2433., 2436. SK., 2441. SK., 2450. SK., 2451. SK., 2465. SK., 2467., 2469. SK., 2470. SK., 2471. SK., 2475 SK., 2476. SK., 2477. SK., 2480. SK., 2481., 2481. SK., 2482., 2482. SK., 450., 451. SK., 452., 452. SK., 455 SK., 456., 456. SK., 555., 556., 557., 558. SK., 69., 69. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK, 722. SK., 723. SK., 724., 724/1. SK., 725., 725. SK., 726. SK., 83/3. SK., 851. SK., 853. SK., 854., 855., 855/1. SK., 904. SK., 905. SK., 911. SK., 911/1. SK., 914. SK., 916. SK., 918. SK., 919. SK., 922. SK., 923., 923. SK., 924. SK., 926., 926. SK., 927., 927. SK., 928. SK., 932. SK., 933., 933. SK., 934. SK., 935., 935. SK., 936. SK., 937. SK., 938., 938. SK., 938/1. SK, 938/1. SK., 938/2., 938/2. SK, 938/3. SK., 939. SK., 940. SK., 940/1. SK., 941., 941. SK., 941/1., 941/1. SK., 942. SK., 943. SK., 944., 944/1. SK., 944/2. SK., 945/1. SK., 945/2. SK., 945/3., 945/3. SK., 945/4. SK., 947/1. SK., 948., 948. SK., 952/3. SK., 954. SK., 960., 960. SK., 960/1. SK., ARİFOĞLU CD., BAHAR CD., BÜLBÜL CD., CEM, CEMAL GÜRSEL CD., DİCLE CD, FARABI, FIRAT CD, FIRAT CD., GAZILER, GAZİLER CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., IBRAHIM AGA, ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İBRAHİM AĞA CD., MUAMMER AKSOY CD., MUTLUKENT BULVAR, NESİL CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD, RAHMİ DİBEK CD., SEHIT ERDEM DEMIR, SEHIT ERDEM DEMIR CD., SEHIT FAHRI KIR, SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SERKAN ÖZÇERİ CD., ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 302., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 306/1. SK., 306/2. SK., 307., 307/1. SK., 307/2. SK., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 310. SK., 311/1. SK., 312. SK., 313/2. SK., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2232. SK., 2235., 2238. SK., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 6. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., KÖROGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1409/2. SK., 1410/1., 1411., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1416/1. SK., 1417. SK., 1420. SK., 1420/1. SK., 1421. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/2., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1431., 1431. SK., 1433. SK., 1438., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1444., 1444. SK., 1445. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/15., 1445/2. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1449., 1449. SK., 1455. SK., 1456., 1456. SK., 1495. SK., GÜNEY YANYOL CD., PLEVNE, SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1409. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416., 1418. SK., 1420/1., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422. SK., 1422/1. SK., 1424. SK., 1425. SK., 1426/1. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1430., 1430/1., 1430/1. SK., 1432. SK., 1433., 1434. SK., 1435. SK., 1438. SK., 1440. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/2., 1445/3. SK., 1446. SK., 1454. SK., 1461. SK., 1495/2. SK., BEYAZIT CD., ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., KUĞU SK., MEHTAP CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., KARANFİL SK., SARI ÇEŞME SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4341, CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., GÜLBEN SK., KARSIYAKA, KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., ÖZGÜR SK., SAĞLIK SK., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., YENI KUYU(OSB'DE KALIYOR) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1802. SK., 1803/3., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2., 1804/2. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 5001, KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 633/2. SK., 634/2. SK., 635., 635. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608/1. SK., 608/4., 626/2. SK., 626/3. SK., 626/6., MEHMET AKİF ERSOY CD., ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 611/2., 624/1. SK., 624/6. SK., 625. SK., 626. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 626/5., 627/1. SK., 627/2. SK., 627/3. SK., 627/4., 627/5. SK., 628. SK., 629. SK., 629/1., D-100 KARAYOLU CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 634/4. SK., 636. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 611., 611. SK., FEVZI ÇAKMAK, İLYAS UZUNER CD., KADIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 607., 607. SK., 607/1., 607/1. SK., 626/4., SSK HASTANE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 634. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 29 Kasım Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 639/1. SK., 640. SK., 641. SK., 642. SK., 643. SK., 644., 644. SK., 644/1. SK., 645., 645. SK., 647. SK., 649., 649. SK., ISTANBUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 29 Kasım Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK mahallelerinde AHMET MÜFİD BEY CD., AKYÜZLER SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., BUHARA, BUHARA CD., CEVİZLİ SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., ESENDERE SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KOCA YUSUF PAŞA SK., KÖRÜKTEPE CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MERAM SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, TAÇ SK., TEŞVİKİYE CD, VAHDETTİN SK., YALIM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, ORHAN mahallelerinde ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, KÖRÜKTEPE, MEHMET AKİF CD, OĞUZHAN CD., ÖZTÜRKLER SK., PAŞADAYI SK., SENTÜRKLER SK., SERAY SK., TOLGA SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., YEŞİLDERE SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MİRA, ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 109/2 SK., 11., 111. SK., 113/1. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 12., 12/1. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 20., 20. SK., 21., 21/1. SK., 24., 24. SK., 25., 27., 29., 30., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 33. SK., 34., 34. SK., 35., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 4., 41., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 460/2. SK., 460/3. SK., 47. SK., 49., 5., 5. SK., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52/1., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 78., 8., 8. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AVCI SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DILARA, DİLARA SK., DURU SK., ECE, ESENKAYA, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MERT SK., NESLİHAN SK., SELMA SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 29 Kasım Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AHU, AKDENIZ, AKIN SK., AKPINAR, AKSU SK., AYÇA, AYÇA SK., BADEM SK., ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇİLEK SK., DERELİ SK., DİNÇ SK., DORUK SK., ECE SK., ELIF, ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., HAZAN SK., HILAL, HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., KAMER, KAMER SK., KARANFIL, KASIMPATI, KONAK SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., MELODİ, NERGIS, NESLIHAN, ÖYKÜ, ÖZCAN SK., ÖZLEM SK., SADIK, SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YASEMİN SK., YENI BAHAR, YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 29 Kasım Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD, 2., ADALI, ADALI SK., AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ARNIÇ SK., AYTEN SK., BARAN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BOTANIK, BOTANİK SK., BURÇAK SK., CANSU SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇETİN SK., DEMET SK., DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOGUS, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., FILIZ, FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜZEL SK., HARMAN SK., HASRET, HİSAR SK., HÜSEYIN DEMIR, INCE, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KARACA, KARACA SK., KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KINACI SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUTLU, NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKEN, YEŞİM SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGIN, PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SIVAS, ŞENEL SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., HAYAT SK., ILK KURSUN, İLK KURŞUN SK., SAHİL CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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