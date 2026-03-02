29 kişi hayatını kaybetmişti… Gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor: 'Bu dava ne zaman bitecek?'

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade adlı gece kulübünde 2 Nisan 2024’te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin dava, 20 aydır görülmeye devam ediyor.

Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar salonda hazır bulundu.

“VALİLİK, BAKANLIK, BELEDİYE BU İŞLETMEYE NASIL İZİN VERDİ?”

Duruşmada önce, müşteki aileler söz aldı. Yangının bir sonuç olduğunu, işletmenin bu yangına hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığının altını çizen aileler, “Valilik, Bakanlık, Belediye buraya nasıl izin vermiş? Böyle bir iş yerine nasıl izin verildiğini aklımız almıyor” dedi.

“ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Olayın meydana gelmesinin üzerinden Nisan ayında tam 2 sene geçmiş olacağına, yargılamanın da 20 aydır karara bağlanamadığına dikkat çeken aileler, “Adalet istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz, sabrımız kalmadı. Bu davanın neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyoruz, anlamlandıramıyoruz” ifadelerini kullandı.

“13. CELSEDE HALA BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKMADI”

Acılı aileler, gözyaşları içinde Mahkeme Heyetine şu sözlerle seslendi:

“Sevdiklerimiz neden öldü? Biz artık bir sonuç istiyoruz. 2 yıldır yorulduk artık. Hayatımıza devam edemiyoruz. Ne zaman bitecek bu dava? Bir arpa boyu yol alamadık. Dayanamıyoruz. 13. celsede hala bilirkişi raporu çıkmadı.

Mahkemelerden nefret ettik. Adalet denen bir şey kalmamış, lütfen yardım edin. Ne olursunuz bir şeyler yapın. Ne olursunuz yardım edin. Kimseden fayda yok bize.”

MAHKEME BAŞKANI’NA “NEREYE KADAR OTURALIM?” TEPKİSİ!

Bir müştekinin, davanın ne zaman karara bağlanacağını sorarak sözlerini tamamlamasının ardından Mahkeme Başkanı, “Oturabilirsiniz” dedi. Gözyaşları içindeki eş, “Nereye kadar oturalım?” diye tepki gösterdi.

Bir müşteki aile ferdi ise Mahkeme Heyeti’ne seslenirken sinir krizi geçirdi, sakinleşmesi için duruşma solundan çıkarıldı.

AVUKATLARDAN “RIZA AKPOLAR TANIK OLARAK DİNLENSİN” TALEBİ

Duruşma, avukatların beyanlarıyla devam etti. Ailelerin avukatları da bilirkişi raporunun hala tamamlanamamasına “bu dava öksüz bir dava” sözleriyle tepki gösterdi.

Avukatlar ayrıca, başka bir davadan tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Daha sonra kürsüye gelen tutuklu sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliyelerini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUKLARIN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşma Savcısı mütalaasında; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

MAHKEMEDEN BİR KEZ DAHA ERTELEME KARARI

Savcının mütalaasına uygun ara karar açıklayan mahkeme, tutuklulukların devamına karar verdi. Ayrıca avukatların tanık dinlenme talebi reddedildi.

Bir sonraki duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 18 Mayıs saat 10.00’a ertelendi.