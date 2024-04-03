29 kişi hayatını kaybetmişti... Gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 08:50

Güncelleme: 03.04.2024 - 08:50

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’ta dün öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise görgü tanığı olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ifadesi alınmak üzere getirildi. Tanıkların yakınları ve avukatları Asayiş Büro Amirliği’nin önünde bekledi.

Görgü tanıkları ifadesi alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 kişiden biri şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

9 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU!

İşyerinin eksi ikinci katında yapılan tadilat nedeniyle çıktığı anlaşılan yangınla ilgili işyeri ortakları Şehzade Ş. ile Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., işyeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve işyeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.