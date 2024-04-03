29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün yangın sonrası görüntüleri ortaya çıktı
16 katlı binanın giriş katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünün yangın sonrası içeriden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş’ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın giriş katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde yangın çıktı.
İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.
O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı ve çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün yangın sonrası içeriden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
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