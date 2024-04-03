29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün yangın sonrası görüntüleri ortaya çıktı

16 katlı binanın giriş katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünün yangın sonrası içeriden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:37
Abone Ol google-news

İstanbul Beşiktaş’ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın giriş katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde yangın çıktı.

İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. 

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı ve çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün yangın sonrası içeriden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.


Gece kulübü haberleri Yangın haberleri görüntüler haberleri beşiktaş haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni ayrıntılar... Apartman yöneticisi konuştu: 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni ayrıntılar... Apartman yöneticisi konuştu: 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'
Beşiktaş'ta yanan gece kulübü günün aydınlanmasıyla görüntülendi

Beşiktaş'ta yanan gece kulübü günün aydınlanmasıyla görüntülendi
Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!

Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu

AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu
29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’

29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’
5 sene görev yapacaklar... Belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

5 sene görev yapacaklar... Belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?