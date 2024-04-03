Beşiktaş'ta yanan gece kulübü günün aydınlanmasıyla görüntülendi

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:05
Beşiktaş'ta yanan gece kulübü günün aydınlanmasıyla görüntülendi
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Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

Yangın ile 6 kişi gözaltına alındı. Faciayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.


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