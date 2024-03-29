29 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.03.2024 - 01:56

Güncelleme: 29.03.2024 - 01:56

MANİSA ilinde 29 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-29 2024-03-29 06:00:26.898-2024-03-29 12:00:46.087 saatleri arasında 4 Eylül; , menteşe, İsimsiz44, İsimsiz26, BARBAROS, 286., 284., 283., 279., 278., 276., 275. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 06:00:26.898-2024-03-29 12:00:46.087 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 06:00:53.03-2024-03-29 12:00:04.392 saatleri arasında 4 Eylül; İsimsiz20, , 270., AHİ EVRAN, LEYLAK, MEHMET KELEŞOĞLU, MEVLANA, YABAAYAK, Y.SULTAN SELİM, ŞHT.MEHMET TOPÇUOĞLU, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 06:00:53.03-2024-03-29 12:00:04.392 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-29 2024-03-29 09:00:22.86-2024-03-29 15:00:36.008 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:22.86-2024-03-29 15:00:36.008 saatleri arasında Harmandalı; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:22.86-2024-03-29 15:00:36.008 saatleri arasında Pınarcık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:22.86-2024-03-29 15:00:36.008 saatleri arasında Moralılar; İsimsiz17, İsimsiz33, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:22.86-2024-03-29 15:00:36.008 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:34.147-2024-03-29 15:00:44.529 saatleri arasında Akselendi; 1 SOKAK, , İsimsiz95, İsimsiz97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:34.147-2024-03-29 15:00:44.529 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-29 2024-03-29 09:00:55.879-2024-03-29 16:00:05.352 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, , GÖKÇELER, gökçeler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:55.879-2024-03-29 16:00:05.352 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 09:00:55.879-2024-03-29 16:00:05.352 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-29 2024-03-29 10:30:55.084-2024-03-29 13:00:02.191 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-29 2024-03-29 13:30:17.206-2024-03-29 17:00:28.139 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.