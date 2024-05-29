29 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:14

Güncelleme: 29.05.2024 - 00:14

BOLU ilinde 29 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1444, 1444 SK., 1445, 1448, 1450, 1450 SK., ETKIN, HASMET, IHLAS, NESLIHAN, VEFA, VEFA SK., YELKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1483, 1484 SK., 1486 SK., 1489. SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BOLLUK SK., CANAN SK., CEYDA SK., CUMA SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇİLER CD., DEMET SK., EMIR, EMIR SK., EMİR SK., İSKİLİP SK., KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KOÇYİĞİT SK., KOZLU SK., MARAL SK., SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SEVDA SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., UFUK SK., ÜÇGEN SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1415 SK., AŞAĞISOKU MAHALLESİ MEZARLIĞI, D_100 KARAYOLU CD., HASAT SK., ILKNUR, İLKNUR, İLKNUR SK., MURAT SK., SABAHATTİN ÖZTÜRK SK., SINAN, SİNAN SK., ŞEHİT ALİ ÖZDEMİR SK., UAVTEDE YOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 206 SK., 207, 207 SK., 217 SK., 241 SK., 245, 245. SK., 275. SK., 280, 280 SK., 284 SK., ALPAĞUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI mahallelerinde GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, KILIÇARSLAN, MERKEZ, UMUTKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde 171, 171 Sok., 296. SK., 4601, 4603, 4613, 4614, 4614 Sk., 4615, 4617, 4617 SK., ADA 4, ADA 4 SK., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, BEYAZ İNCİ SİTESİ İÇİ YOLU, IZZETBAYSAL DEVLET HASTANESI, MUHSIN YAZICIOGLU, UMUTKENT SİTESİ 4. ADA İÇİ YOL, YAŞAMKENT 5. ADA, YUNUS EMRE BLV. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 168, ADA 8 SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., MÜNEVVER KARABULUT SOK, TAHİR HİTİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1436 SK., 1437. SK., 1438 SK., İNANÇ SK., MAZLUM SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL SK., VEYSEL SAYGILI SK., YAREN SK., YOLÇATI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1416 SOK., ASALET, ASALET SK., CEFAKAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DİVAN SK., GÜLNAR SK., ÖZGE SK., SEMPATİ SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ SK., ZORLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1411 SK., 1412, 1412 SK., 1443 SK., AY SK., AYÇA SK., BAŞAK SİTESİ İÇİ YOLU, CENGAVER SK., ÇAĞSU HASTANESİ OTOPARKI, DODURGA, DODURGA CD., DOĞU SK., ENGİNAR SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÜNEYKAYA SK., KUTAY SK., ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ ACİL SERV, REŞAT SK., SABIR SK., SALİH İNCELER SK., SANCAKTAR SK., SEHER SK., SEHIT TEVFIK DURSUN, SIRAT SK., SONGÜL SK., ŞEHİT İBRAHİM AYHAN SK., ŞEHİT TEVFİK DURSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 2 SK. KÖY SOKAĞI, 254, 254 SK., 255, 256, 256 SK., 296 SK., 3 CD., 4610 Sok., IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 175 SK., 2 CD., 223, 223 SK., 225 SK., 226, 226 SK., 227 SK., 228, 228 SK., 242 SK., 4 CD., DR.AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, OSMAN GAZİ CD., VERA KONUTLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 10 SK., ADA 27, ADA 5, ADA 5 SK., ADA 6 SK., ADA 9 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1431. SK., 1432, 1433. SK., 1435., MEŞHUR SK., SAKARYA, ŞEHİT AHMET BAKI, ŞÖHRET, TUFAN, TUFAN SK., TUNA SK., YETENEKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde 1430. SK., ASMA, ASMA SK., FEDAKAR SK., MİMOZA SK., RAHMET, RAHMET SK., SAĞLIK SK., SEBIL, SEBİL SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞENGÜL SK., YOLÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde ATAK SK., BATI SK., DOGU, EGEMEN SK., ETKİN SK., GÖZDE SK., GÜNEY SK., GÜZİDE SK., HAŞMET SK., İHLAS SK., KARŞIKONAK SK., ÖZGÜR SK., SANCAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 4301, 4313, BELDE SK., CİHAN SK., EMEK SK., KARADERE CD., KAYAKLAR SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEYDAN SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, KILIÇARSLAN mahallelerinde 104, 104 SK., 105, 105 Sok., 106, 107, 107 SK., 109, 136, 137, 137. sok, 200 SK., 4011. SK., 4016. SK., 4017 SK., 4018, 4018. SK., ALPAGUT CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., ORHAN GAZI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 sk, 144 SK., 152 SK., 155. SK., 157 SK., ADA 20 SK., ADA 21 SK., ADA 22/2 BULVAR, DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 101 SK., 160, 165. SK., 166, ADA 22/1 SK., ADA 23 SK., DR. SEDAT TURGAY PARKI İÇİ YOL, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ÖZGECAN ASLAN, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖROĞLU, OKÇULAR mahallelerinde BAHADIR SK., ORTA MAHALLE 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU mahallelerinde 4310, 4314, 4320, FUZULİ SK., KARADERE, MEYDAN, NEBİ SK., SADIKLAR, Y.K.KARAOSMANOĞLU SK., YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1403 SK., ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESAT SK., KÜPLÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, YUKARIDÜĞER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISAYIK MERKEZ, AŞAĞISAYIK mahallelerinde ASAGISAYIK MERKEZ KÖY YOLU, AŞAĞISAYIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDICAK MÜCAVIR, KAYABAŞI mahallelerinde FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, DERE mahallelerinde BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖRTYOL, YENİ mahallelerinde AĞALAR KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde Agalar Köyü Yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, MERKEZ, NUHÖREN, YANIKLAR, YELKENLER mahallelerinde KÖY İÇ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.