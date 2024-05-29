29 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:14

Güncelleme: 29.05.2024 - 00:14

DÜZCE ilinde 29 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAKIRLAR mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇELİKLER SK., ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, HECINLER, N KENDISI mahallelerinde HASANLAR, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HECINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENÇAM, ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENÇAM KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENİ mahallelerinde 11., 1101., 122. SK., 13. CD., 14. CD., 177. SK., 201., 5. CD., 6., 7. CD., 704 SK., 704., 901. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENBAŞI mahallelerinde 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DAĞDİBİ, GÜVEN, OVAPINAR mahallelerinde 1 SK., 9., 9. CD., BEYKÖY İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2675., 2675. CD., 2698. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SANCAKLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2558. SK., 2690., 2690. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2703. SK., 2707. SK., 2712., 2730., 2730. CD., 2734. SK., 2741., 2741. SK., 2747., 2750., 2750. SK., 2760., 2770., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2895., 2897., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2921. SK., 2922. SK., 2925., 2948., 2948. CD., 2949., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, KALMAK SK., KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5517. SK., 5536. CD., 5553. SK., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5592., 5600., 5600. CD., 5605., 5606., 5615. CD., 5616. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3530, 3845., 3863., 3870., 3873., 3875., 3878., 3886., 3887., 3900., KAZUKOĞLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, DEĞİRMENBAŞI, KIRKACAK, KURUDERE, OVAPINAR, TEPE ALTI mahallelerinde 2., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, KÖY SOKAĞI, MERKEZ/1, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, KIRKACAK, MERKEZ, N KENDISI, OVAPINAR mahallelerinde 177., 905., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, KÖY, OVAPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, ÇAKIRHACI İBRAHİM, ÇINARLI, KAVAKBIÇKI, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARLI, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BILINMEYEN1, MERKEZ MAMURE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLAVER, KAVAKLIK, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, KOÇULLU, KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA mahallelerinde AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, EDILLI., KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇELİKDERE, KIRAN mahallelerinde ALT, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENİÇİ mahallelerinde ÖRENİÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIOGLU, KIRAN mahallelerinde ESKIOGLU, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, ORTA mahallelerinde ORTA KÜME EVLER, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 127., 155., BAGDAT, BAĞDAT CD., DEMİRCİLER SK., DÜZCE, DÜZCE CD., GÜVEN SK., KALYON 2 SK., KALYON. SK., KANAL. SK., KARALAR SK., KONURALP, KONURALP SK., NUMANLAR SK., ÖZTÜRK, SEHIT ISA CEYLAN, SEHIT ÖMER HALISDEMIR, ŞANDA SK., ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., ŞEN SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 601., 619., 638, CAMİ CD., CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ULUCAMİ mahallelerinde KARADERE SK., KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIMEŞE mahallelerinde SARIMESE, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İÇMELER, KEMERYANI, N KENDISI, SARIDERE mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU, KEMERYANI, KEMERYANI KÖYÜ YOLU, SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 29 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MENGEN, N KENDISI mahallelerinde MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.