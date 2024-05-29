29 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:14

Güncelleme: 29.05.2024 - 00:14

İstanbul ilinde 29 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ sk / LEVENT mah BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ZAMBAKLI, ÇAMLIK sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, DERİNCE, EDİNCİK, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, YANARSU, İNCESU sk bölgelerinde 29/05/2024 10:00:00 - 29/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk bölgelerinde 29/05/2024 16:00:00 - 29/05/2024 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, NEVİZADE, SOLAKZADE, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah FESLEĞEN, KAHYA BEY sk / KALYONCU KULLUĞU mah ATAMAN, BİLGİN, CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, HARMAN, KAHYA BEY, KURDELA, KÖMÜRCÜ ZEYNEL, NİLGÜN, SAMANCI ALİ, SİMİTÇİ, TARLABAŞI, TEKİR, TURUNÇ, ÖMER HAYYAM sk / KAMER HATUN mah CAMCI MUSA, KILIÇ ASLAN, SANTUR, TUTKALCI, ÇATIK KAŞ, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, ÇETİN sk bölgelerinde 29/05/2024 10:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ACAR, ADLİYE, ADNAN KANTEK, ALİPAŞA, ATATÜRK, BANU, DEĞİRMEN, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, ERLER, GENÇLİK, GÜL, HASAN AKIN, HAYRİ UĞUR, KARANFİL, LİSE, MEKTEP, MESCİT, MÜNİF SEVİ, NACİ ÇAM, NAR, PAZARYERİ ÇIKMAZI, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SABRİ PESEN, SAKARYA, TEVFİK ERDÖNMEZ, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA, YEŞİM, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, İSTASYON, ŞEHİTLER sk / KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, AKAT, ALTINAY, ASLAN, ATAOL BEHRAMOĞLU, AVŞAR, BAHAR, BERBEROĞLU, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, CAMBAZ, CAMBAZ ALİEFENDİ, CANLAR, CEVDET BARIN, CEYLAN ÇIKMAZI, CİHAN, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, DİK, EDA, EKREM AKBAŞAK, ETİ, FERAY, FETİH, GÖK, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, GÖKÇEALİ, HAN, HANGAR, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KALE, KALEARKASI, KALEDIŞI, KARAAĞAÇLAR, KARADENİZ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARAÇAY ÇIKMAZI, KARTAL, KASAPLAR, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KAYA, KESKİN ÇIKMAZI, KUMRU, KUĞU, KÖPRÜ, KÜHEYLAN, MAKBUL, MARTI, MAZLUM SAYLAM, MEHMET ŞANLI, MUHTAR ENVER ÇAĞLAYAN, MUKADDER ÖKTEN, MÜNİF SEVİ, MİSAFİRHANE, NADİR AĞACI, OLCAY, OLTU, OLUK, ONAT KUTLAR, ORKUN, ORUÇ, ORÇUN, OSMAN GÖZLER, OTAĞ, OVA, OĞUZHAN, PETEK, PETUNYA, PİROĞLU, PİYALE, SABIR, SANAYİ ÇARŞISI, SARRAF, SEFA, SU DEPOSU, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TEKCAN, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOLUNAY, TOMURCUK, TOPUKLU, ULU CAMİ, UYGUR, VAROL, VEZİR FERHATPAŞA, YELTEPE ÇIKM bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce -KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDINLAR mah KAYINPINAR, MERİH, MİMAR SİNAN, SULTAN MEHMET, ŞENNUR sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 3.ÇINAR, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SELVİ, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 29/05/2024 00:05:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 29/05/2024 10:00:00 - 29/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BAŞKÂTİP, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, KABAKULAK, KADI, KIRTAY, NAKKAŞ LEVNİ, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, DARÜLELHAN, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, KALENDER MEDRESESİ sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, KALENDER MEKTEBİ sk / SÜLEYMANİYE mah KİRAZLI MESCİT sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI, TULUMBA sk bölgelerinde 29/05/2024 10:00:00 - 29/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BAL, BALLICA ÇIKMAZI, HİSAR GÜLÜ, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BAHÇE, BENEK, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, BİRGÜL, CENNET ÇIKMAZI, DESTE, DUMLUPINAR, EBRU, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLÜM, KARACA, KISMET, LABADA, LAKERDA, MALTA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, MERİH, MİDİLLİ ÇIKMAZI, NARLI, OLTU , OSMANLI, OVA ÇIKMAZI, PLATİN, RODOS, SEÇKİN ÇIKMAZI, TEPE, YÜCEL, ÖZEL, ÖZGE, ÖZGÜN, ŞAN, ŞEFFAF ÇIKMAZI, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, BAHÇE, BERİVAN, BİLDİK, BİLGİ, CEREN ÇIKMAZI, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, LATİF, MERT, MEŞALE, MÜCEVHER, OLTA, ONAT, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SERVET ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI, TUNA ÇIKMAZI, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ ZEKERİYAKÖY, GÜLBAHAR, GÜLDESTE ÇIKMAZI, KİLYOS, MADEN CAMİ, MEKTEP sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, GAZZE, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATASÖZÜ, BİLGE, KOÇAK, YORULMAZ sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 29/05/2024 13:00:00 - 29/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BELDE, CELAL ATİK 1, MEVLÜT PEHLİVAN, VEFA DERESİ, ÖRMECİ, ŞENOL sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 29/05/2024 00:30:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk bölgelerinde 29/05/2024 00:30:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah GAZİ MUSTAFA sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ALBATROS, ATATÜRK, BAHARDALI, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, KORDONBOYU, SERİNPINAR sk bölgelerinde 29/05/2024 11:00:00 - 29/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.HARDAL, 1.YONCA, 2.DENİZ, 3.GÜNEŞ, MUAMMER AKSOY, SEL, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BARIŞ, DOKTOR NESİBE BATIYOL, TELEK sk bölgelerinde 29/05/2024 09:30:00 - 29/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, GAZİ KEMAL, OKUL, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH sk bölgelerinde 29/05/2024 11:00:00 - 29/05/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, ELA, ESENLER sk bölgelerinde 29/05/2024 13:30:00 - 29/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802, G-919 sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 140., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, LİMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-207, G-57, G-58, G-589, G-59 sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446., 2447., 2448. sk bölgelerinde 28/05/2024 20:00:00 - 29/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2282., 2284. sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1206. sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 123., 140. sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1205., 1206., 1209., 1211., 1224. sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., 122., 140., 144. sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 117., 140., 145. sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2443., 2444., 2445., 2446., 2457. sk bölgelerinde 29/05/2024 20:00:00 - 30/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah sk / CUMHURİYET mah sk // BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / AKINCILAR mah sk / GENÇOSMAN mah sk / GÜNEŞTEPE mah sk / GÜVEN mah sk / HAZNEDAR mah sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk / TOZKOPARAN mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 29/05/2024 00:30:00 - 29/05/2024 01:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah sk / CUMHURİYET mah sk // BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / AKINCILAR mah sk / GENÇOSMAN mah sk / GÜNEŞTEPE mah sk / GÜVEN mah sk / HAZNEDAR mah sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk / TOZKOPARAN mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 29/05/2024 05:30:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, BAŞAKLI, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 29/05/2024 00:01:00 - 29/05/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk bölgelerinde 29/05/2024 01:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 29/05/2024 01:00:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 29/05/2024 04:00:00 - 29/05/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, ERAY, ESER, ESMA, KIŞLA, MELİSA, SEL, ÖZEN, ŞAFAK, ŞENOL sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/05/2024 00:30:00 - 29/05/2024 03:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 140., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, LİMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2212., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2231., 2232., 2233., 2234., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2257., 2319., 596., ADALET, ADNAN KAHVECİ, ADNAN MENDERES, AKARSU, BOĞAZİÇİ, DAĞHAN, EBRU, GAYE, HADIMKÖY YOLU, KURUÇEŞME, LODOS, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, TURNA sk / OSMANGAZİ mah 2602., AHMET HAŞİM, BARIŞ MANÇO, GAZİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 29/05/2024 00:00:00 - 29/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah PIRIL, SEFA sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 478., 479., 480., OZANLAR sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2852., 2854., 2858., 2868., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2870/2., 2874. sk bölgelerinde 29/05/2024 00:05:00 - 29/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 29/05/2024 09:00:00 - 29/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 29/05/2024 12:00:00 - 29/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 29/05/2024 14:00:00 - 29/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.