29 Mayıs İstanbul'un Fethi konserleri! 29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var?
29 Mayıs'ta kutlanacak olan İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümünde yapılacak olan ücretsiz halk konserlerinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Maltepe'de ne konseri var? İşte ayrıntılar...
İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında yurttaşlar nerelerde kutlamalar yapılacağını araştırıyor. Yurttaşlar, Maltepe konserinin saat kaçta olduğunu, hangi sanatçıların konser vereceğini merak ediyor. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi konserleri! 29 Mayıs Maltepe konseri saat kaçta, nerede? Bugün kimin konseri var? İşte ayrıntılar...
29 MAYIS MALTEPE KONSERİ SAAT KAÇTA, NEREDE?
İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında Maltepe'de 29 Mayıs özel gösterisi yapılacaktır. İlk olarak mehteran gösterisinin yer alacağı etkinlikte Manga ve An Epic Symhony sahne alacak. Maltepe Etlinlik Alanı'nda yapılacak etkinlik saat 19.30'da başlayacak.
29 MAYIS MALTEPE'DE KİMİN KONSERİ VAR?
Maltepe Etkinlik Alanı'nda 29 Mayıs akşamı İstanbul'un Fethi'ne özel yapılacak etkinlikte Manga ve An Epic Symhony sahne alacak.
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