2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cem Yılmaz İstanbul'da oyunu kullandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:17
Cem Yılmaz İstanbul'da oyunu kullandı
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Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başında. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne geldi.

Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

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Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine ’kolay gelsin’ dileklerinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen yurttaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.


Cem Yılmaz İstanbul İstanbul seçim

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