Cem Yılmaz İstanbul'da oyunu kullandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:17

Güncelleme: 28.05.2023 - 09:17

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başında. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne geldi.

Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ KIRMADI

Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine ’kolay gelsin’ dileklerinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen yurttaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.