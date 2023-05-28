Cem Yılmaz İstanbul'da oyunu kullandı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başında. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne geldi.
Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.
FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ KIRMADI
Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine ’kolay gelsin’ dileklerinde bulundu.
Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen yurttaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Belediyeden Müfit Can Saçıntı'ya 'paylaşım' engeli
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı