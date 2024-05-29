29 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:14

Güncelleme: 29.05.2024 - 00:14

İZMİR ilinde 29 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Yanıkköy; İsimsiz22, Okyanus, Nehir, Kanal Yolu Dere, Deniz, Kumsal. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521/1. Sk., 521. Sk., 520. Sk., 518. Sk., 517. Sk., 516/1. Sk., 516. Sk., 515. Sk., 514. Sk., 513. Sk., 512. Sk., 511. Sk., 510. Sk., 509. Sk., 508. Sk., 507/1. Sk., 507. Sk., 506. Sk., 505. Sk., 504. Sk., 503/2. Sk., 503/1. Sk., 503. Sk., 502. Sk., 501. Sk., 500. Sk., İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Ulus; 7530/2. Sk., 7530/3. Sk., 7530/4. Sk., 7532. Sk., 7532/1. Sk., 7532/3. Sk., 7538. Sk., 7540. Sk., 7540/1. Sk., 7550/4. Sk., 7552. Sk., 7530/1. Sk., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nene Hatun Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., İstiklal Cd., 7501, 7501/6, , İsimsiz3, İsimsiz25, İsimsiz11, İsimsiz19, 7550, 7532/2, 100. Sk., 100/1. Sk., 100/2. Sk., 100/4. Sk., 136. Sk., 7501. Sk., 7501/1. Sk., 7501/2. Sk., 7501/4. Sk., 7503, 7503/1, 7514. Sk., 7518, 7526. Sk., 7526/3, 7530. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Yayla; , 2547 Sk., İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 2540, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49, 2715/1, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz69, Yayla Ova Küme Eveleri, İsimsiz71, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz97, İsimsiz100, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, Ova Yolu, İsimsiz113, 2518/1, İsimsiz115, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz122, İsimsiz125, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz147, İsimsiz148, 2522, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2540/1, 2539, DEĞİRMENDERE OVA, Faik Bey Sk., 2518/1, Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Mustafa Çavuş Sokak, 2359. Sk., 2501. Sk., 2502. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2513, 2528. Sk., 2540. Sk., 2543. Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, Faik Bey Sk., Hacı Hafız Sk., HASIR, KALENBEDEN ÇIKMAZI, Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkur Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Toprak Yol, Çınarlı Kuyu Cd., İkiz Mezar Sk., Şehit Mehmet Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk., 2519, 2542, 2533 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Atatürk Plastik OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Alaniçi; , İsimsiz8, Alaniçi Küme Evleri, Alaniçi Küme Evler , 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., Alaniçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Ayvacık; , İsimsiz2, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz14, BAĞCILAR, 6501. Sk., 6502. Sk., 6503. Sk., 6505. Sk., 6506. Sk., 6507. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6510. Sk., 6511. Sk., 6512. Sk., 6513. Sk., 6514. Sk., Ayvacık, Manisa Asfaltı Cd., ayvacık küme ever elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Bağcılar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, BAĞCILAR, Bağcılar, Bağcılar Yolu, Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Belen; , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz14, 713, 713, İsimsiz17, 713/1, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz19, 713/1, 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , DSİ KANAL YOLU, 700. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Yaylaarası, Gazi Atatürk Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Bozalan; , İsimsiz1, Bozalan Köy İçi, Bozalan Köyü İç Yolu, Köy İci Yol, Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Çaltı; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, çaltı küme evler, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, Çaltı, Çaltı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz25, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, affet evleri, çukurköy küme evleri, ÇUKURKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Doğa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 610/3, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 603/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Göktepe; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz35, İsimsiz337, İsimsiz339, 2636, 954, 930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937, 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 950. Sk., 951. Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Manisa Cd., 952 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Görece; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İsimsiz7, İsimsiz8, Görece Küme Evleri, Görece, İsimsiz17, 910, 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece, Görece Köyü, İĞNEDERE KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Hasanlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz1, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Haykıran; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., Ara Sokak, Gazi Atatürk Cad., Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, İc Sokak, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında İğnedere; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İğnedere Küme Evler Sk., İsimsiz6, Görece Küme Evler Sk., İsimsiz12, İğnedere Küme Evler , İğnedere Görece Yolu, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, 912. Sk., İğnedere, İğnedere Köyü Yolu, iğne dere küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Karaorman; İsimsiz71, Karaorman Küme Evler , İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz83, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz90, Karaorman Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Yahşelli; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, 6371, İsimsiz51, 6334, İsimsiz69, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz72, İsimsiz97, Kum Ocağı, İsimsiz23, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz121, İsimsiz125, İsimsiz126, 6338, 6338, İsimsiz129, KUM OCAĞI , 6335/1, 6321 SK., 1322, 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6305. Sk., 6306, 6307. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310, 6311, 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6318. Sk., 6319. Sk., 6320. Sk., 6339. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331, 6332. Sk., 6334. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6345, 6347. Sk., 6349. Sk., 6355, 9304. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., 6335, 6360, 6362, 6358, 6354, 6356, 6354/1, 6348, 6353, 6350, 6351, 6346, 6352, 6357, 6302/1, 6333, 6339/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında 29 Ekim; , 181, 1., İsimsiz11, İsimsiz12, 228, İsimsiz18, 10001, İsimsiz25, Ova Küme Evler Sokak, İsimsiz93, İsimsiz115, 10007 SK., İsimsiz131, İsimsiz138, 240, 155, 10016/1, 166, 166, 236, 228, 7307 Sk. , 7303/3, 1, 7604, 1. Cd., 10001. Sk., 10007. Sk., 10010. Sk., 10012/2. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10012/1. Sk., 150. Sk., 151 Sk., 153. Sk., 154. Sk., 156. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169, 170. Sk., 171, 174. Sk., 176. Sk., 178 Sk., 179. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 191/3. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 220. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 232. Sk., 238. Sk., 7312. Sk., 4. Cd., 6. Cd., 7. Cd., 7202. Sk., 7222 Sk., 7222. Sk., 7225. Sk., 7229. Sk., 7314/1, 7601. Sk., 7602. Sk., 7605. Sk., 7607. Sk., 8., 8200. Sk., 8764/2. Sk., 926. Sk., Karaağaç Yolu, Çanakkale Asfaltı, Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd., Çekirge Yolu, Çocuk Bahçesi İçi Yolu, 1.cd, 182 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında 30 Ağustos; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz42, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz68, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz86, 7107, İsimsiz92, 7216, 7104/2, 7217, 7213, 7203, 1. Cd., 2., 3. Cd., 4. Cd., 7104. Sk., 7104/1. Sk., 7109, 7106. Sk., 7108. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114 Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119, 7120. Sk., 7121. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7124. Sk., 7126. Sk., 7129. Sk., 7131. Sk., 7201. Sk., 7202. Sk., 7203. Sk., 7205/1. Sk., 7206/1, 7206/2. Sk., 7207. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7211. Sk., 7214. Sk., 7215. Sk., 7216. Sk., 7218, 7219 Sk., 7219. Sk., 7221. Sk., 7425. Sk., 7207, Emek Bir Sitesi, Karatas Sitesi, Kubilay Sitesi, Park İçi Yolu, Site İci Yolu, Site İçi Yolu, Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd., 7110/1, 7021 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında 9 Eylül; , 7615, 282, İsimsiz6, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, 264, 272, 7237, 241, 256, 244, 266, 7. cadde, ATA, 239. Sk., 242. Sk., 245. Sk., 247 Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251 Sk., 252. Sk., 253 Sk., 255. Sk., 258 Sk., 268. Sk., 270, 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 7. Cd., 7231 Sk., 7233 Sk., 7239. Sk., 7617. Sk., 8., Merter Sitesi, Çanakalle Asfaltı, Çocuk Bahçesi İçi Yolu, 243, 260, 7604, 11., 7233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Ahıhıdır; , İsimsiz8, İsimsiz7, Eski Kesk Köy Yolu, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz33, 1608, 1501. Sk., 1502. Sk., 1503. Sk., 3 Eylül Sk., Ağa Çeşme Sk., Bahçeler Sk., Cıkmaz, Eski Kesik Köy Yolu Sk., Eski Mahkeme Cd., Ev Girişi, Fabrika Gç., Fabrika Sk., Gül Sk., Hacı Hüseyin Sk., HASAN FİKRİ, Kenar Sk., Kesikköy Cd., Kesikköy Gç., Kiremitçi Sk., Marvadin Yolu Sk., Okkaoğlu Sk., Sabancı Sk., Seyrekköy Cd., Taşhan Sk., Türbe Sk., Ulucak Kanal Yolu Sk., Yeni Sk., Çevre Sk., Çiçek Sk., İZMİR, Şehit Kemal Cd., Şehit Pyd. Er Sebahattin Karakaplan Sk., Şen Sk., Şevki Bey Sk., 1606 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Atatürk; , 1528/1, 1522, 1524. Sk., 1525. Sk., İsimsiz28, 1535, 1530 Sk., 1544/1 Sk., 1530, orman mevki yolu, 1506, 1519, 1522. Sk., 1527, 1528, 1529, 1530. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Camiikebir; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz38, 313, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz62, İsimsiz9, İsimsiz64, ESKİ MAHKEME, ZİYA GÖKALP, 313, 1415/1. Sk., 1601. Sk., Arasta Cd., Bergama Cd., BÜLENT ECEVİT, Cıkmaz, Demirpençe Sk., Deniz Sk., Eski Bergama Cd., Eski Mahkeme Cd., Fabrika Gç., Gökçe Gç., Gökçe Sk., Güngörmez Sk., HASAN FİKRİ, Hocazade Sk., Kesikköy Gç., Kılıç Arslan Sk., Kırgız Sk., Yonca Sk., Mehmet Paşa Cd., Mektebi Fevziye Sk., Menemen Maltepe Yolu Sokak, 1611, Seyrekköy Kanal Yolu, Soğan Pazarı Sk., Sungur Tekin Sk., Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi, Türkmen Sk., Ulucami Sk., Uluyol Mevki Yolu, Yonca Gç., Çanakkale Asfaltı, İpek Pazarı Sk., Şehit Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz12, 136/12, Sevgi, 94/2, 136/5, 136. Sk., 136/2. Sk., 7508. Sk., 7508/1. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7512. Sk., 7512/1. Sk., 7512/2. Sk., 7512/3. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk., 7519. Sk., 7527. Sk., 7529. Sk., 7531. Sk., 7533. Sk., 7609/1. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 96. Sk., 98/1. Sk., 98/2. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Sevgi Cd., Site İci Yol, Yenilik Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Değirmendere; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz46, 2715/1, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz53, 2701/1, Değirmedere ova küme evleri, 2734, 2727, 23 Nisan Cd., 2718, 30 AĞUSTOS, Ara Sokak, Bahar Çk., DEĞİRMENDERE CAMİ, Cikmaz Sokak, DEMİRTAŞ, Emir Çk., Gediz Sk., Kanal Yolu Cd., Kaygısız, Kaygısız Sk., KAŞIKÇI, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, KONAK ÇIKMAZI, Köy Yolu, Mandıra Gç., MUHİTTİN SUCU, MÜFTÜLER, Seyit Bey Sk., Sinema Sk., Çınar Sk., ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ, 2713, 2730, 2720, 30 ağustos elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Esatpaşa; , İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz11, İsimsiz31, İsimsiz33, 1. Abdi İpekçi Gç., 1. İstasyon Gç., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1209. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1213. Sk., 1215. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç., 2. İstasyon Gç., Abdi İpekçi Cd., Ali İhsan Kalmaz Cd. Gç., Altuğ Karaburun Cd., Amber Sk., Ardahan Sk., Atatürk Cd., ATATÜRK GEÇİDİ, Binbaşı Sk., Dirik Sk., Dutlu Sk., Gündüzalp Sk., Korkut Sk., Merdiven Sk., Niyazi Kaplangi Cd., Sümbüllü Sk., Tekin Sk., YAVUZ, Yeni Sk., Yeni Taş, Yüksek Gç., Yüksel Kayan Cd., Yıldırım, Zeytinli Sk., Zincirlikuyu Sk., İkiz Çeşme Sk., İlhami Gürsoy, İzmir Çanakkale Yolu, İzmir-Çanakkale Yolu, Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., MAVİŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Gaybi; ADNAN MENDERES, Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., Türbe Sk., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk., Yeni Sk. Cıkmazı, Çukur Bahçe Sk., Çukurbahçe Sk., İmaret Sk., İsmail Efendi Sk., İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Gazi; , 107/3, 7729/1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz16, 7740, 7744, 7721, 107/4, 7515/2 Sk., 7731 Sk., 7525, 7732, 7735/2, 7726, 7401 Sk., 107/1. Sk., 107/2. Sk., 107/3. Sk., 107/4. Sk., 107/5. Sk., 107/6. Sk., 107/8. Sk., 7505. Sk., 7515/1. Sk., 7521. Sk., 7525. Sk., 7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7710. Sk., 7711. Sk., 7712. Sk., 7713. Sk., 7715. Sk., 7715.Sk, 7716. Sk., 7726. Sk., 7733. Sk., 7737. Sk., 7738. Sk., 7740. Sk., 7750. Sk., Cıkmaz Sokak, Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., 107/7, Yenilik Cd., İstiklal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Gölcük; , İsimsiz1, 439/2, 134. Sk., 318. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 9417. Sk., 419. Sk., 419/1. Sk., 420. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439/2. Sk., 439/3. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 9400. Sk., 9401. Sk., 9402, 9403. Sk., 9404. Sk., 9406. Sk., 9408. Sk., 9409. Sk., 9410. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk., 9421. Sk., 9422. Sk., 9423. Sk., 9425. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., 9439. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., Şair Mehmet Akif Ersoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Günerli; , İsimsiz143 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında İncirli Pınar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz22, İsimsiz7, 106 Sk., 123/1, İsimsiz12, İsimsiz14, 9107/1, 114/1, 113, 106/2 Sk., 133 Sk., 111/1, 126/2, 101/2, 101. Sk., 103. Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 105/1. Sk., 105/2. Sk., 106. Sk., 106/1. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 108/2. Sk., 109. Sk., 109/1. Sk., 109/2. Sk., 110. Sk., 110/2. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 112/1. Sk., 112/2. Sk., 114. Sk., 114/1. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 120/1. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125, 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 9142. Sk., 9142/1. Sk., 9403. Sk., 9404. Sk., 9422. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., 104/2, 143/3, 143, 129/4, 105/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Irmak; , 552, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, 9513/2, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz20, 9513/1, 9509. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 528/1. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 535. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 537/1. Sk., 537/2. Sk., 538. Sk., 538/1. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 548/1. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 9027. Sk., 9500. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9504. Sk., 9505. Sk., 9506. Sk., 9507. Sk., 9508. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., 9513. Sk., 9514. Sk., 9515. Sk., 9516. Sk., 9517. Sk., 9518. Sk., 9519. Sk., 9520. Sk., 9521. Sk., 9522. Sk., 9523. Sk., 9524. Sk., 9524/1. Sk., 9525. Sk., 9527. Sk., Büyük Menderes Cd., Cumhuriyet Cd., Dr. Burhan Özfatura Cd., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında İsmet İnönü; , İsimsiz15, İsimsiz17, 1211/1, 1211/2. Sk., 1211/3. Sk., 1251. Sk., 1253. Sk., 1255. Sk., 1257, 1258/1. Sk., 1258/3 Sk., 1259. Sk., 1259/1, 1260. Sk., 1261 Sk., 1262. Sk., 1262/1, 1265. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1269. Sk., 1270. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1272. Sk., 1272/1, 1276. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281, 1281/1. Sk., 1281/2. Sk., 1282. Sk., 1283, 1284. Sk., 1284/1. Sk., 1284/2 Sk., 1285. Sk., 1286. Sk., 1509. Sk., 1510. Sk., 1511. Sk., 1512. Sk., 1513. Sk., 1514. Sk., 1515. Sk., 1516. Sk., 1509/1, 527. Sk., 80.YIL, GAFFAR OKKAN, Avcı Sk., Dar Sk., Zambak Sk., İzmir-Çanakkale Yolu, MEHMET ÇELİK, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz Demir Sk., 1211/4, 1274, 1250 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında İstiklal; , 7419, 7411, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz21, 7502, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, 7424, 521, 7416, 7424, 7401 Sk., 7429 Sk., 7515 Sk. , 7747/1, 7432, 1. Sk., 2., 5., 503. Sk., 503/1, 517, 523 Sk., 523/1 Sk., 7401. Sk., 7407. Sk., 7408. Sk., 7410. Sk., 7411 Sk., 7412. Sk., 7413. Sk., 7414/2 Sk., 7418. Sk., 7421 Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7425. Sk., 7432. Sk., 7434 Sk., 7437. Sk., 7439. Sk., 7502 Sk., 7502, 7506. Sk., 7507. Sk., 7513. Sk., 7515. Sk., Altın Kent, Makrokent, Site İci, Umut Sitesi, 7408, 7403, 7420 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Kasımpaşa; , Eski Haykıran Yolu , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, ATATÜRK, DİYEM KAHYA, 1046, 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1004/1. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017, 1019. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1028/1. Sk., 1028/2. Sk., 1028/3. Sk., 1028/4. Sk., 1028/5. Sk., 1029. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., ADNAN MENDERES, Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Cami Sk., Camii Sk., Cengiz Topel Cd., Dirik Sk., Ekrem Kurt Cd., ERTUĞRUL, Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Hükümet Konağı Sk., Kanal Yolu Sk., Karanfil Sk., Kütüphane Sk., Manisa Asfaltı Cd., Menemen Otogarı, Mithatpaşa Cd., Park Sk., PAŞA GEÇİDİ, Paşa Türbe Sk., Prof. Muammer Aksoy Cd., Prof. Muammer Aksoy Geçidi Sk., Ragıp Dere Sk., Sakızlı Sk., Sırrı Kınay Sk., Türbe Gç., Yasemin Sk., Yörükefe Sk., Çavdar Sk., İlhami Gürsoy, İNKILAP, İnkılap Cd., Şehit Aycan Aksoy (Garaj İçi), Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., 1043 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Kazımpaşa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İSA EFENDİ, 1. Gaziosmanpaşa Sk., 1. Güven Sk., 1. Hıdırlık Sk., 1. Kayaalp Sk., 1212. Sk., 1212/1. Sk., 1214. Sk., 1214/1. Sk., 1518. Sk., 1526. Sk., 2. Güven Sk., 2. Hıdırlık Sk., 2. Kayaalp Sk., 3. Kayaalp Sk., 4. Kayaalp Sk., 5. Kayaalp Sk., 6. Kayaalp Sk., Bahçeler Sk., Berber Sk., Cezayir Sk., Doğan Sk., Eski Seyrekköy Yolu Sk., Gazi Osman Paşa Sk., Göçmen Sk., Güven Sk., Hisarlı Sk., Kara Hüseyin Sk., Karataş Sk., Kayaalp Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Çıkmazı, Meltem Sk., Mercan Sk., Nizami Sk., Orman Yolu Sk., Paspan Sk., Polis Halil İbrahim Özkahyalar Sk., Seyrekköy Cd., Ömer Efendi Sk., İdris Efendi Sk., İZMİR, İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şevki Bey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Kemal Atatürk; , İsimsiz27, 29 Ekim Cd., İsimsiz33, İsimsiz38, 7822, 7526/1, 7840, 7534/3, 29 Ekim Cd., 7804/1, 7509/1. Sk., 7509/2. Sk., 7511. Sk., 7511/1. Sk., 7513/2. Sk., 7523/1, 7513/5. Sk., 7520. Sk., 7520/1. Sk., 7522. Sk., 7523. Sk., 7524. Sk., 7526. Sk., 7528. Sk., 7528/1. Sk., 7528/2. Sk., 7534. Sk., 7534/1. Sk., 7534/2. Sk., 7534/3. Sk., 7535. Sk., 7801. Sk., 7804. Sk., 7805. Sk., 7805/1. Sk., 7806. Sk., BARIŞ, Erol Tarakçıoğlu Cd., Koyundere Cami Cd., Nene Hatun Cd., İstiklal Cd., 7511/2, 7528/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Kesik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Kır; , İsimsiz8, Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz11, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz12, İsimsiz13, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz17, İsimsiz27, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, Karagöl Mevkii, Beyköy Küme Evler , İsimsiz31, İsimsiz145, 2808, topraksu, Arapdere küme evleri sokak, 2802, 2812, Gemibaşı Mevki Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çk., Kahraman Sk., Kömürcü Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Tepecik Sk., Çakıcı Sk., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., kara göl küme evler mevki, beykoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Mermerli; , 1406/1, 1406/2, İsimsiz5, İsimsiz8, 1451, İsimsiz25, 1440, İsimsiz32, İsimsiz62, İsimsiz43, İsimsiz99, İsimsiz49, Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., İsimsiz54, Pekenti, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz70, ESKİ MAHKEME, ZİYA GÖKALP, ADNAN MENDERES, 1401. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405, 1406, 1407, 1408. Sk., 1408/1. Sk., 1409. Sk., 1409/2, 1410. Sk., 1410/1, 1411, 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1414. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1418. Sk., 1419. Sk., 1422. Sk., 1430. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1504. Sk., Bahçe Sk., Balık Pazarı Sk., Bergama Cd., BÜLENT ECEVİT, Cengiz Topel Cd., Cengiz Topel Gç., Demirpençe Sk., Dr.Selahattin Özkurt, Dsi Kanal Yolu Sk., Ertuğrul Gç., Eski Haykıran Yolu Sk., Eski Sanayi Sitesi Sk., Güven Sk., Hurmalı Sk., Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yol Sk., Kumtepe Mevki 3. Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu, Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Kumtepe Sk., Kılıç Arslan Sk., M. Necati Kıratlı Sk., M. Paşa Gç., Mermerli Sk., Mithatpaşa Cd., Mutaf Sk., Park İçi Yolu, Pazar Alanı, Pazar Gç., Pazar Sk., Pekenti Yolu Sk., SAVACI, Yahya Efendi Sk., Yağcı Sk., Çanakkale Asfaltı, Çukurbahçe Gç., İmaret Sk., İnkılap Cd., Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Selçuk Gökmen Cd., 1400, ERTUĞRUL, Eski Mahkeme Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz49, Menemen Maltepe Yolu Sokak, TAŞBURUN, 1610, 1610/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Seydinnasrullah; İsimsiz3, İsimsiz1, İSA EFENDİ, 1532. Sk., 9 Eylül Sk., Aydınlık Sk., Cezayir Sk., DELLAL, Karataş Sk., Menekşe Sk., Nizami Sk., Paspan Sk., İZMİR, Şevki Bey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Tülbentli; , DİYEM KAHYA, ADNAN MENDERES, Cezayir Sk., Cıkmaz, Dağ Gç., Dellal Gç., DELLAL, Hacı İsmail Sk., KUMRU GEÇİDİ, Merdiven Sk., Meydan Sk., Oğuz Sk., Turktelekom Postane Arkası, Yahya Efendi Sk., Zeybek Sk., Çikmaz, Çınarlı Sk., İkiz Çeşme Sk., İlhami Gürsoy, İsmail Efendi Sk., İZMİR, 1534 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Uğur Mumcu; , İsimsiz56, İsimsiz65, 1250 Sk., 1249. Sk., 1250/1, 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256, 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1271 Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1273. Sk., 1281, 1282. Sk., 1286. Sk., 1286/1. Sk., 1286/2. Sk., 1286/3. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293, 1294. Sk., 1295, 1295/1, 1295/1. Sk., 1296. Sk., 1297 Sk., 1297. Sk., 1297/1. Sk., 1298/2, 1298/1. Sk., 1300. Sk., 1303. Sk., 1304. Sk., 1304/1. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312, 1313. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., 1322, 1325. Sk., 1333. Sk., 1335. Sk., 1337. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., 1347. Sk., GAFFAR OKKAN, Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk., 1308, 1299, 1302, 1304/2, 1306, 1273, 1301, 1285. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Emiralem Merkez; ESKİ EMİRALEM, eski emiralem küme evler, 2635/1, İstasyon Sk., İcyol, Çaylı Sk., Yeni Camii Sk., Türker Sk., Sümbül Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Rabia Hızmay Sk., Mor Menekşe Sk., Küçük Çay Sk., Köy İçi, Koçak Çk., Koy Yolu, Kemal Atatürk Cd., Hasan İlhan Cd., Hasan İlhan, Geçit İki Sk., Geçit Bir Sk., Fabrika Önü Sk., Emek Sk., Defne Sk., Atıcı Çk., Alşen Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, 2628. Sk., 2625. Sk., 2603. Sk., 2601. Sk., 2620, 2629, 2633, 2624, 2627, 2623/1, Eski Emiralem Küme Evler Sk., eski emiralrm yolu, 2605, 2630, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2632, İsimsiz37, İsimsiz36, 2635/1 Sk., İsimsiz340, İsimsiz30, 2602 Sk., İsimsiz31, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz28, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., isimsizz111, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz68, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Eski Emiralem Küme Evler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, Eski Emiralem Küme Evleri Sk. , İsimsiz1, 2605, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Yeşil Pınar; , İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, 326, 329 Sk., 9311/4, 9311/1, 337 Sk., 105/2. Sk., 129. Sk., 302/1, 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 314/1. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 336. Sk., 424. Sk., 441. Sk., 9301. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9306. Sk., 9307. Sk., 9308. Sk., 9309. Sk., 9310. Sk., 9311. Sk., 9315. Sk., 9423. Sk., ASARLIK TOKİ İÇİ YOLU, Mehmet Akif Ersoy Cd., Mşair Mehmet Akif Ersoy, 9311, Vali Kutlu Aktaş Cd., Şair Mehmet Akif Ersoy, 323, 320/1, 320, 9312 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Zafer; , 1. Bayır Sk., 1. Cebel Sk., 1. Havadar Gç., Bayır Sk., Başarı Sk., Cebel Sk., Cezayir Sk., Dağ Gç., Dağ Sk., Depo Sk., Dik Sk., Divrikli Sk., Gündoğdu Sk., Hacı İsmail Bayır Sk., Hacı İsmail Sk., Havadar Sk., Nikbolu Sk., Oğuz Sk., Taş Sk., Tepe Sk., Top Sk., YAVUZ, Yeni Taş Sk., YOKUŞ, Zafer Sk., İkiz Çeşme Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şehit Hüseyin Keçici Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Zeytinlik; , İsimsiz5, 9011, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz27, İsimsiz35, 9028/1, Erol Tarakçıoğlu Cd., 9021 Sokak, 9028, 9036, 9030/1, 9028/1, 9029, 22/1. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9005/1. Sk., 9006. Sk., 9006/1. Sk., 9006/2. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9009. Sk., 9010. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9020/1. Sk., 9021, 9021/1, 9022. Sk., 9023. Sk., 9024. Sk., 9025. Sk., 9026. Sk., 9027. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., 9003, 9001 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Süleymanlı; , İsimsiz2, İsimsiz6, 928/2, 920/3, 920/1, İsimsiz19, İsimsiz1, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz3, ESKİ GÖRECE YOLU, 920/1, 928/1, 920/1, 920. Sk., 921. Sk., 921/2, 922. Sk., 923. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 929. Sk., Süleymanlı Köyü, yaylaönü küme evleri, 919/1, yayla önü küme evler, 923 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Telekler; , İsimsiz8, 6402. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6410. Sk., 6411. Sk., 6413. Sk., 6414. Sk., 6416. Sk., 6417. Sk., 6418. Sk., 6421. Sk., Telekler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Turgutlar; , Turgutlar Köyü, Turgutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 10:00:30.476-2024-05-29 17:00:40.448 saatleri arasında Yahşelli; 6318. Sk., 6316. Sk., 6315. Sk., 6314. Sk., 6321 SK., İsimsiz121, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz69, İsimsiz9, 6339. Sk., 6320. Sk., 6319. Sk., 6317. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., Manisa Asfaltı Cd., 6325. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 10:00:30.476-2024-05-29 17:00:40.448 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Uğur Mumcu; Şehitler Cd., 8997. Sk., 8995. Sk., 8993. Sk., 8992. Sk., 8990/1. Sk., 8990. Sk., 8989/1. Sk., 8989. Sk., 8988. Sk., 8987. Sk., 8985. Sk., 8984. Sk., 8983. Sk., 8982. Sk., 8790/5. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında İnönü; 9250, 9214, 9244, 9209. Sk., İsimsiz7, Şehitler Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Millet Cd., Halil Kuyusu, Dostluk Cd., Dostluk, 9507/1. Sk., 9507. Sk., 9505/3. Sk., 9505/2. Sk., 9505/1. Sk., 9505. Sk., 9504. Sk., 9503/1. Sk., 9503. Sk., 9501/1. Sk., 9501. Sk., 9239. Sk., 9237. Sk., 9236. Sk., 9235. Sk., 9234/2. Sk., 9234. Sk., 9232. Sk., 9231. Sk., 9230. Sk., 9229. Sk., 9225. Sk., 9223. Sk., 9222. Sk., 9221. Sk., 9220. Sk., 9219. Sk., 9218. Sk., 9217. Sk., 9216. Sk., 9215. Sk., 9213. Sk., 9212. Sk., 9211. Sk., 9210. Sk., 9208. Sk., 9207. Sk., 9206. Sk., 9205. Sk., 9204. Sk., 9203. Sk., 9202/1. Sk., 9202. Sk., 9201. Sk., 9103. Sk., 8981/4. Sk., 8981/3. Sk., 9210/1, 09.Eyl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 9106/1, 9015/2, Anadolu Cd., 9510/5. Sk., 9510/10, 9504/5. Sk., 9401/1. Sk., 9403, 9508, 9510/6, Çocuk Bahçesi İçi Yolu, Menderes Sk., Harmandalı Cd., Halil Kuyusu Cd., Gazi Sk., Gazi, Dostluk Cd., Dostluk, 9 EYLÜL, 9509. Sk., 9507. Sk., 9503/2. Sk., 9402. Sk., 9401. Sk., 9237. Sk., 9108/2. Sk., 9108/1. Sk., 9108. Sk., 9107. Sk., 9106. Sk., 9105. Sk., 9104. Sk., 9103. Sk., 9102/1. Sk., 9102. Sk., 9101. Sk., 9023. Sk., 9021. Sk., 9019/1. Sk., 9019. Sk., 9016. Sk., 9015. Sk., 9014. Sk., 9013. Sk., 9012. Sk., 9011. Sk., 9010. Sk., 9009. Sk., 9008. Sk., 9007. Sk., 9006. Sk., 9005. Sk., 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., 9001. Sk., 9 Eylül, 8317. Sk., 30 Ağustos Cd., 2. Küme Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Cumhuriyet; 9657, 9631, 9633, 9609, 9607, 9600, 9620, 9607/2, Yörük Ali Cd., Nizami Kahya Cd., Mimar Sinan Cd., Bakkal Mevkii Yolu Sk., Anadolu Cd., 9672. Sk., 9664. Sk., 9658. Sk., 9656. Sk., 9655/2. Sk., 9655. Sk., 9644. Sk., 9643. Sk., 9637. Sk., 9632, 9628. Sk., 9624. Sk., 9623. Sk., 9613. Sk., 9608. Sk., 9607/7. Sk., 9607/6. Sk., 9607/1. Sk., 9606/2. Sk., 9626, 9605. Sk., 9603/1. Sk., 9603. Sk., 9602/2. Sk., 9602/1. Sk., 9602. Sk., 9600. Sk., 9402/1. Sk., 9023. Sk., 9016. Sk., 9002. Sk., 8605. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında Balatçık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 03:00:00.124-2024-05-29 03:15:31.256 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Musalla; 7010/1, 2009, Akarca Mevkii, Soğanlık Küme Evleri, 7006, 7011, 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7014. Sk., 7008. Sk., 7000. Sk., 2122. Sk., 2032, 2015/1. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1061. Sk., 1060. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1050. Sk., 1049. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1045. Sk., 1044. Sk., 1043. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1039. Sk., 1035/1. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1028. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1024. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003/1. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 7016, 7004, 7012, 7003, 7015, 2122/1, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz218, İsimsiz216, İsimsiz215, İsimsiz212, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz205, İsimsiz204, 7035, İsimsiz177, İsimsiz171, İsimsiz168, 7007, 7010, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz135, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz18, İsimsiz92, İsimsiz88, İsimsiz17, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, Kızkapan, İsimsiz21, İsimsiz16, 7172 sk., İsimsiz15, İsimsiz14, 7002, Küme Evler, 7001, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Ovacık; Kabaçelik Mevkii, 7104, BALLIBAĞ MEVKİİ, 7151/1, Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, Çağdaşkent Sitesi, Yuvamkentsitesi, Sutur Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Pembe Evler Sitesi, Ovakent, Ovacık Sağlık Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Market Bostancı Sitesi, Köy Yolu, Cumhurıyet Sıtesı, 7120, 7165. Sk., 7164. Sk., 7163. Sk., 7161. Sk., 7158. Sk., 7154. Sk., 7152. Sk., 7151/1. Sk., 7150. Sk., 7148. Sk., 7146. Sk., 7145. Sk., 7144. Sk., 7143. Sk., 7141. Sk., 7140. Sk., 7136. Sk., 7135. Sk., 7134. Sk., 7133. Sk., 7132. Sk., 7128. Sk., 7127. Sk., 7126. Sk., 7125. Sk., 7123. Sk., 7122. Sk., 7119. Sk., 7117. Sk., 7116. Sk., 7115. Sk., 7114. Sk., 7113. Sk., 7112. Sk., 7111. Sk., 7110. Sk., 7100. Sk., 7099. Sk., 7096. Sk., 7095. Sk., 7091. Sk., 7090. Sk., 7089. Sk., 7088. Sk., 7084. Sk., 7083/1. Sk., 7083. Sk., 7080. Sk., 7079. Sk., 7078. Sk., 7076. Sk., 7075. Sk., 7074. Sk., 7073. Sk., 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7065. Sk., 7064. Sk., 7063. Sk., 7061. Sk., 7060. Sk., 7059. Sk., 7053. Sk., 7051. Sk., 7049. Sk., 7047. Sk., 7046. Sk., 7045. Sk., 7044. Sk., 7043. Sk., 7042. Sk., 7040/1. Sk., 7040. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036. Sk., 7027. Sk., 7000. Sk., 7068/1, 7105, 7140/1, 7034/1, 7107, 7094, 7102, 7167, 7056, 7036/1, 7060/1, 7103, 7140/2, İsimsiz301, İsimsiz300, İsimsiz291, İsimsiz212, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz155, 7400 Sk., İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz80, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz112, İsimsiz111, 7400. Sk., İsimsiz105, KIZKAPANI, İsimsiz66, İsimsiz88, İsimsiz34, İsimsiz60, İsimsiz18, İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, İsimsiz23, İsimsiz16, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, 7150 SK., İsimsiz1, sağlıkçılar sitesi yolu, 7032, 7400, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Üniversite; 4238, 4372/1, 4421. Sk., 4420/1. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4415. Sk., 4396. Sk., 4392. Sk., 4388. Sk., 4386. Sk., 4385. Sk., 4383. Sk., 4382. Sk., 4381. Sk., 4380. Sk., 4378. Sk., 4377/1. Sk., 4377. Sk., 4376. Sk., 4374. Sk., 4373. Sk., 4372. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4368. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261/1. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4242, 4241. Sk., 4228. Sk., 4419, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Sakarya; 3180, İzmir-Çeşme Yolu, Sole Mare Restoran, 3187. Sk., 3176. Sk., 3175. Sk., 3174. Sk., 3167. Sk., 3166, 3156. Sk., 3154. Sk., 3152. Sk., 3146. Sk., 3145, 3143. Sk., 3142. Sk., 3140. Sk., 3139. Sk., 3138. Sk., 3137. Sk., 3135. Sk., 3133/1. Sk., 3133. Sk., 3127. Sk., 3126. Sk., 3125. Sk., 3124/1. Sk., 3124. Sk., 3123. Sk., 3120. Sk., 3119. Sk., 3118. Sk., 3111. Sk., 3108. Sk., 3104. Sk., 3103. Sk., 3098. Sk., 3097. Sk., 3095. Sk., 3094. Sk., 3094 Sk., 3093. Sk., 3092. Sk., 3091. Sk., 3090. Sk., 3089. Sk., 3088. Sk., 3087. Sk., 3086. Sk., 3085. Sk., 3084. Sk., 3083. Sk., 3082. Sk., 3080. Sk., 3079. Sk., 3078. Sk., 3077. Sk., 3076/1. Sk., 3076. Sk., 3075. Sk., 3074. Sk., 3073. Sk., 3072. Sk., 3011, İsimsiz46, İsimsiz45, 3092. Sk., İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz27, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz7, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında İsmet İnönü; İzmir-Çeşme Yolu, 2300. Sk., 2170/1. Sk., 2170. Sk., 2167. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2157. Sk., 2156. Sk., 2150. Sk., 2149. Sk., 2148. Sk., 2147. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2140. Sk., 2138. Sk., 2137. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2133. Sk., 2132. Sk., 2129. Sk., 2128. Sk., 2127. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2124. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2120. Sk., 2119. Sk., 2118/1. Sk., 2118. Sk., 2115. Sk., 2114. Sk., 2113. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2107. Sk., 2106. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2096. Sk., 2095. Sk., 2092. Sk., 2084. Sk., 2083. Sk., 2082. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2078/1. Sk., 2078. Sk., 2077. Sk., 2073. Sk., 2072. Sk., 2070. Sk., 2069. Sk., 2066. Sk., 2064. Sk., 2062. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2059. Sk., 2058. Sk., 2057. Sk., 2056. Sk., 2055/1, 2055. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2046. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2034. Sk., 2033. Sk., 2032, 2031. Sk., 2030. Sk., 2028. Sk., 2026. Sk., 2025. Sk., 2024. Sk., 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2011. Sk., 2009, 2008. Sk., 2007. Sk., 2006. Sk., 2005/3. Sk., 2005/2. Sk., 2005/1. Sk., 2005. Sk., 2001, 2060/1, 2122/1, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Ilıca; 5092, Marina, 5253. Sk., 5151. Sk., 5143. Sk., 5139. Sk., 5137. Sk., 5136. Sk., 5135, 5133. Sk., 5131. Sk., 5129/1. Sk., 5129. Sk., 5123. Sk., 5122. Sk., 5103. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101. Sk., 5100. Sk., 5099. Sk., 5098. Sk., 5097. Sk., 5096. Sk., 5094. Sk., 5093. Sk., 5091. Sk., 5090. Sk., 5089. Sk., 5087. Sk., 5086, 5085, 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5078. Sk., 5077. Sk., 5076/1. Sk., 5076. Sk., 5075. Sk., 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5066. Sk., 5065, 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058. Sk., 5057. Sk., 5000, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Fahrettinpaşa; İzmir-Çeşme Yolu, İc Yol, Site İci Yol, 2312. Sk., 2310. Sk., 2309. Sk., 2308, 2307. Sk., 2306. Sk., 2305. Sk., 2304. Sk., 2303. Sk., 2301. Sk., 2300. Sk., 2234. Sk., 2228. Sk., 2227. Sk., 2226. Sk., 2225. Sk., 2224. Sk., 2222/1. Sk., 2222. Sk., 2221. Sk., 2220. Sk., 2218. Sk., 2217. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2213. Sk., 2212. Sk., 2211. Sk., 2210. Sk., 2208, 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2203. Sk., 2202. Sk., 2201. Sk., 2200/1. Sk., İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Dalyan; 4242, 4227/1, 4256. Sk., 4254. Sk., 4253. Sk., 4252. Sk., 4251. Sk., 4250. Sk., 4249. Sk., 4248. Sk., 4247. Sk., 4246. Sk., 4245. Sk., 4244. Sk., 4243. Sk., 4240. Sk., 4239. Sk., 4238, 4237. Sk., 4236. Sk., 4235. Sk., 4234/1. Sk., 4234. Sk., 4233. Sk., 4232. Sk., 4231. Sk., 4230. Sk., 4227. Sk., 4226. Sk., 4225. Sk., 4224. Sk., 4223. Sk., 4222. Sk., 4221. Sk., 4219. Sk., 4218, 4191. Sk., 4190. Sk., 4189. Sk., 4187. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4175. Sk., 4174. Sk., 4173. Sk., 4172. Sk., 4171. Sk., 4170. Sk., 4169. Sk., 4168. Sk., 4166. Sk., 4165. Sk., 4164. Sk., 4163/1. Sk., 4163. Sk., 4162. Sk., 4159. Sk., 4158. Sk., 4157. Sk., 4154. Sk., 4153. Sk., 4152. Sk., 4151. Sk., 4150. Sk., 4149. Sk., 4148. Sk., 4147. Sk., 4146. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4142. Sk., 4141. Sk., 4137. Sk., 4136. Sk., 4135. Sk., 4134. Sk., 4133. Sk., 4132. Sk., 4131. Sk., 4130. Sk., 4129. Sk., 4128. Sk., 4123. Sk., 4114. Sk., 4110. Sk., 4096. Sk., 4095. Sk., 4094. Sk., 4077. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4066. Sk., 4057. Sk., 4045. Sk., 4043. Sk., 4041. Sk., 4037. Sk., 4032/1. Sk., 4032. Sk., 4029. Sk., 4028. Sk., 4027. Sk., 4026. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4022. Sk., 4021. Sk., 4020. Sk., 4019. Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016. Sk., 4007. Sk., 4004. Sk., 4000. Sk., 4034, 4040/1, 4040, 4234, İsimsiz30, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz5, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Celal Bayar; 5225. Sk., 5172. Sk., 5169. Sk., 5166. Sk., 5165. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5158. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152, 5065, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Çakabey; 2308, 2208, 2200. Sk., 2010/1. Sk., 2305/1, İsimsiz90, İsimsiz82, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz26, İsimsiz94, İsimsiz22, İsimsiz96, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Boyalık; İzmir-Çeşme Yolu, Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi, 3424. Sk., 3262. Sk., 3261. Sk., 3260. Sk., 3259. Sk., 3258. Sk., 3256. Sk., 3255. Sk., 3254. Sk., 3253. Sk., 3252. Sk., 3250. Sk., 3249. Sk., 3248. Sk., 3247. Sk., 3246. Sk., 3245. Sk., 3244. Sk., 3243. Sk., 3242. Sk., 3240. Sk., 3239. Sk., 3238. Sk., 3237/1. Sk., 3237. Sk., 3235. Sk., 3233. Sk., 3232. Sk., 3231. Sk., 3230. Sk., 3229. Sk., 3228. Sk., 3227/1. Sk., 3227. Sk., 3225. Sk., 3224. Sk., 3223. Sk., 3222. Sk., 3221. Sk., 3217. Sk., 3216. Sk., 3216 Sk., 3215. Sk., 3213. Sk., 3211. Sk., 3210. Sk., 3209. Sk., 3208. Sk., 3207. Sk., 3205. Sk., 3204. Sk., 3203. Sk., 3202. Sk., 3200. Sk., 3199. Sk., 3198/1. Sk., 3198. Sk., 3197. Sk., 3196. Sk., 3195. Sk., 3194. Sk., 3189. Sk., 3187. Sk., 3184. Sk., 3182. Sk., 3145, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Altınyunus; Salman Apart Yazlık Villaları, Ege Çeşme Sitesi, 5000, 3471. Sk., 3470. Sk., 3469. Sk., 3468. Sk., 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3463. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3453. Sk., 3452. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3446. Sk., 3445. Sk., 3444. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436/1. Sk., 3436. Sk., 3435. Sk., 3434. Sk., 3433. Sk., 3432. Sk., 3431. Sk., 3430. Sk., 3428. Sk., 3427. Sk., 3424. Sk., 3423. Sk., 3421. Sk., 3420. Sk., 3419. Sk., 3418. Sk., 3415. Sk., 3412. Sk., 3411. Sk., 3402. Sk., 3401. Sk., 3400. Sk., 3215. Sk., 3415. Sk., İsimsiz11, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında 16 Eylül; 3068. Sk., 3065. Sk., 3063. Sk., 3061. Sk., 3060. Sk., 3059. Sk., 3040. Sk., 3039. Sk., 3038. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3034. Sk., 3031. Sk., 3030. Sk., 3029. Sk., 3028. Sk., 3027. Sk., 3026. Sk., 3025. Sk., 3024. Sk., 3023. Sk., 3022. Sk., 3021. Sk., 3020. Sk., 3019. Sk., 3017. Sk., 3016. Sk., 3015/1. Sk., 3014. Sk., 3013. Sk., 3012. Sk., 3011, 3010, 3009. Sk., 3008. Sk., 3007. Sk., 3006. Sk., 3002. Sk., 3001, İsimsiz30, 3038, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 06:00:47.487-2024-05-29 07:00:56.055 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında Celal Bayar; 5200. Sk., , 5065, 5162. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5230. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında Ilıca; 5151. Sk., 5148. Sk., 5145. Sk., 5133. Sk., 5131. Sk., 5129. Sk., 5126. Sk., 5125. Sk., 5124. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5116. Sk., 5114. Sk., 5112. Sk., 5109. Sk., 5108. Sk., 5107. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101/1. Sk., 5082. Sk., 5076/1. Sk., 5119/1, , İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, 5011 SK., 14083. Sk., 5123/2, 5123/1, 4089. Sk., 5000, 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5005/1 Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5008/1 Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk., 5013. Sk., 5015 Sk., 5015. Sk., 5016 Sk., 5020. Sk., 5034. Sk., 5035. Sk., 5040. Sk., 5065, 5066. Sk., 5074. Sk., 5075. Sk., 5123. Sk., 5122. Sk., 5121. Sk., 5120. Sk., 5119. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında Altınyunus; 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 5000, Çeşme-Ilıca Yolu, , 3434. Sk., 3441. Sk., 3448. Sk., 3450. Sk., 3451. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz97, 2200. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2249. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 2239 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.374-2024-05-29 10:00:17.907 saatleri arasında Alaçatı; , 14083. Sk., İsimsiz292, 5011 Sk., İsimsiz513, 14089/5. Sk., 11500. Sk., 14089/3. Sk., 15044. Sk., 15046. Sk., 15048. Sk., 15055. Sk., 15056. Sk., 15057. Sk., 15058. Sk., 15059. Sk., 15060. Sk., 15062. Sk., 15063. Sk., 15064. Sk., 16145. Sk., 16150. Sk., 16164/1. Sk., 16165. Sk., 16166. Sk., 16167. Sk., Çeşme Asfaltı, İzmir-Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında Alaçatı; 15056. Sk., 15057. Sk., 15058. Sk., 15059. Sk., 15060. Sk., 15062. Sk., 15063. Sk., 15064. Sk., 16145. Sk., 16150. Sk., 16164/1. Sk., 16165. Sk., 16166. Sk., 16167. Sk., Çeşme Asfaltı, İzmir-Çeşme Yolu, , 14083. Sk., İsimsiz292, 5011 Sk., İsimsiz513, 14089/5. Sk., 11500. Sk., 14089/3. Sk., 15044. Sk., 15046. Sk., 15048. Sk., 15055. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında Celal Bayar; 5174. Sk., 5173. Sk., 5172. Sk., 5162. Sk., 5065, , 5230. Sk., 5224. Sk., 5223. Sk., 5200. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında Ilıca; 5119/1, 5151. Sk., 5148. Sk., 5145. Sk., 5133. Sk., 5131. Sk., 5129. Sk., 5126. Sk., 5125. Sk., 5124. Sk., 5123. Sk., 5122. Sk., 5121. Sk., 5120. Sk., 5119. Sk., 5118. Sk., 5117. Sk., 5116. Sk., 5114. Sk., 5112. Sk., 5109. Sk., 5108. Sk., 5107. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101/1. Sk., 5082. Sk., 5076/1. Sk., 5075. Sk., 5074. Sk., 5066. Sk., 5065, 5040. Sk., 5035. Sk., 5034. Sk., 5020. Sk., 5016 Sk., 5015. Sk., 5015 Sk., 5013. Sk., 5011. Sk., 5009. Sk., 5008/1. Sk., 5008/1 Sk., 5008. Sk., 5006. Sk., 5005/1 Sk., 5005. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 5000, 4089. Sk., 5123/1, 5123/2, 14083. Sk., 5011 SK., İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında Çakabey; 2239, 5010. Sk., 5009. Sk., 2249. Sk., 2236. Sk., , İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz97, 2200. Sk., 2235. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında Altınyunus; , 3434. Sk., 3441. Sk., 3448. Sk., 3450. Sk., 3451. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 5000, Çeşme-Ilıca Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:49.541-2024-05-29 16:00:21.345 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Dalyan; 4147. Sk., 4242, 4227/1, 4256. Sk., 4254. Sk., 4253. Sk., 4252. Sk., 4251. Sk., 4250. Sk., 4249. Sk., 4248. Sk., 4247. Sk., 4246. Sk., 4245. Sk., 4244. Sk., 4243. Sk., 4240. Sk., 4239. Sk., 4238, 4237. Sk., 4236. Sk., 4235. Sk., 4234/1. Sk., 4234. Sk., 4233. Sk., 4232. Sk., 4231. Sk., 4230. Sk., 4227. Sk., 4226. Sk., 4225. Sk., 4224. Sk., 4223. Sk., 4222. Sk., 4221. Sk., 4219. Sk., 4218, 4191. Sk., 4190. Sk., 4189. Sk., 4187. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4175. Sk., 4174. Sk., 4173. Sk., 4172. Sk., 4171. Sk., 4170. Sk., 4169. Sk., 4168. Sk., 4166. Sk., 4165. Sk., 4164. Sk., 4163/1. Sk., 4163. Sk., 4162. Sk., 4159. Sk., 4158. Sk., 4157. Sk., 4154. Sk., 4153. Sk., 4152. Sk., 4151. Sk., 4150. Sk., 4149. Sk., , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz30, 4234, 4040, 4040/1, 4034, 4000. Sk., 4004. Sk., 4007. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4028. Sk., 4029. Sk., 4032. Sk., 4032/1. Sk., 4037. Sk., 4041. Sk., 4043. Sk., 4045. Sk., 4057. Sk., 4066. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4077. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4110. Sk., 4114. Sk., 4123. Sk., 4128. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4131. Sk., 4132. Sk., 4133. Sk., 4134. Sk., 4135. Sk., 4136. Sk., 4137. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4146. Sk., 4148. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Ovacık; Kabaçelik Mevkii, 7104, BALLIBAĞ MEVKİİ, 7151/1, Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, Çağdaşkent Sitesi, Yuvamkentsitesi, Sutur Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Pembe Evler Sitesi, Ovakent, Ovacık Sağlık Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Market Bostancı Sitesi, Köy Yolu, Cumhurıyet Sıtesı, 7120, 7165. Sk., 7164. Sk., 7163. Sk., 7161. Sk., 7158. Sk., 7154. Sk., 7152. Sk., 7151/1. Sk., 7150. Sk., 7148. Sk., 7146. Sk., 7145. Sk., 7144. Sk., 7143. Sk., 7141. Sk., 7140. Sk., 7136. Sk., 7135. Sk., 7134. Sk., 7133. Sk., 7132. Sk., 7128. Sk., 7127. Sk., 7126. Sk., 7125. Sk., 7123. Sk., 7122. Sk., 7119. Sk., 7117. Sk., 7116. Sk., 7115. Sk., 7114. Sk., 7113. Sk., 7112. Sk., 7111. Sk., 7110. Sk., 7100. Sk., 7099. Sk., 7096. Sk., 7095. Sk., 7091. Sk., 7090. Sk., 7089. Sk., 7088. Sk., 7084. Sk., 7083/1. Sk., 7083. Sk., 7080. Sk., 7079. Sk., 7078. Sk., 7076. Sk., 7075. Sk., 7074. Sk., 7073. Sk., 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7065. Sk., 7064. Sk., 7063. Sk., 7061. Sk., 7060. Sk., 7059. Sk., 7053. Sk., 7051. Sk., 7049. Sk., 7047. Sk., 7046. Sk., 7045. Sk., 7044. Sk., 7043. Sk., 7042. Sk., 7040/1. Sk., 7040. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036. Sk., 7027. Sk., 7000. Sk., 7068/1, 7105, 7140/1, 7034/1, 7107, 7094, 7102, 7167, 7056, 7036/1, 7060/1, 7103, 7140/2, İsimsiz301, İsimsiz300, İsimsiz291, İsimsiz212, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz155, 7400 Sk., İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz80, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz112, İsimsiz111, 7400. Sk., İsimsiz105, KIZKAPANI, İsimsiz66, İsimsiz88, İsimsiz34, İsimsiz60, İsimsiz18, İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, İsimsiz23, İsimsiz16, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, 7150 SK., İsimsiz1, sağlıkçılar sitesi yolu, 7032, 7400, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Üniversite; 4238, 4372/1, 4421. Sk., 4420/1. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4415. Sk., 4396. Sk., 4392. Sk., 4388. Sk., 4386. Sk., 4385. Sk., 4383. Sk., 4382. Sk., 4381. Sk., 4380. Sk., 4378. Sk., 4377/1. Sk., 4377. Sk., 4376. Sk., 4374. Sk., 4373. Sk., 4372. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4368. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261/1. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4242, 4241. Sk., 4228. Sk., 4419, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Sakarya; 3180, İzmir-Çeşme Yolu, Sole Mare Restoran, 3187. Sk., 3176. Sk., 3175. Sk., 3174. Sk., 3167. Sk., 3166, 3156. Sk., 3154. Sk., 3152. Sk., 3146. Sk., 3145, 3143. Sk., 3142. Sk., 3140. Sk., 3139. Sk., 3138. Sk., 3137. Sk., 3135. Sk., 3133/1. Sk., 3133. Sk., 3127. Sk., 3126. Sk., 3125. Sk., 3124/1. Sk., 3124. Sk., 3123. Sk., 3120. Sk., 3119. Sk., 3118. Sk., 3111. Sk., 3108. Sk., 3104. Sk., 3103. Sk., 3098. Sk., 3097. Sk., 3095. Sk., 3094. Sk., 3094 Sk., 3093. Sk., 3092. Sk., 3091. Sk., 3090. Sk., 3089. Sk., 3088. Sk., 3087. Sk., 3086. Sk., 3085. Sk., 3084. Sk., 3083. Sk., 3082. Sk., 3080. Sk., 3079. Sk., 3078. Sk., 3077. Sk., 3076/1. Sk., 3076. Sk., 3075. Sk., 3074. Sk., 3073. Sk., 3072. Sk., 3011, İsimsiz46, İsimsiz45, 3092. Sk., İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz27, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz7, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Musalla; 2009, Akarca Mevkii, Soğanlık Küme Evleri, 7006, 7010/1, 7011, 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7014. Sk., 7008. Sk., 7000. Sk., 2122. Sk., 2032, 2015/1. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1061. Sk., 1060. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1050. Sk., 1049. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1045. Sk., 1044. Sk., 1043. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1039. Sk., 1035/1. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1028. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1024. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003/1. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 7016, 7004, 7012, 7003, 7015, 2122/1, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz218, İsimsiz216, İsimsiz215, İsimsiz212, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz205, İsimsiz204, 7035, İsimsiz177, İsimsiz171, İsimsiz168, 7007, 7010, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz135, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz18, İsimsiz92, İsimsiz88, İsimsiz17, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, Kızkapan, İsimsiz21, İsimsiz16, 7172 sk., İsimsiz15, İsimsiz14, 7002, Küme Evler, 7001, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında İsmet İnönü; İzmir-Çeşme Yolu, 2300. Sk., 2170/1. Sk., 2170. Sk., 2167. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2157. Sk., 2156. Sk., 2150. Sk., 2149. Sk., 2148. Sk., 2147. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2140. Sk., 2138. Sk., 2137. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2133. Sk., 2132. Sk., 2129. Sk., 2128. Sk., 2127. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2124. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2120. Sk., 2119. Sk., 2118/1. Sk., 2118. Sk., 2115. Sk., 2114. Sk., 2113. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2107. Sk., 2106. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2096. Sk., 2095. Sk., 2092. Sk., 2084. Sk., 2083. Sk., 2082. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2078/1. Sk., 2078. Sk., 2077. Sk., 2073. Sk., 2072. Sk., 2070. Sk., 2069. Sk., 2066. Sk., 2064. Sk., 2062. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2059. Sk., 2058. Sk., 2057. Sk., 2056. Sk., 2055/1, 2055. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2046. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2034. Sk., 2033. Sk., 2032, 2031. Sk., 2030. Sk., 2028. Sk., 2026. Sk., 2025. Sk., 2024. Sk., 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2011. Sk., 2009, 2008. Sk., 2007. Sk., 2006. Sk., 2005/3. Sk., 2005/2. Sk., 2005/1. Sk., 2005. Sk., 2001, 2060/1, 2122/1, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında 16 Eylül; , 3038, İsimsiz30, 3001, 3002. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010, 3011, 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3031. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3040. Sk., 3059. Sk., 3060. Sk., 3061. Sk., 3063. Sk., 3065. Sk., 3068. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Ilıca; 5092, Marina, 5253. Sk., 5151. Sk., 5143. Sk., 5139. Sk., 5137. Sk., 5136. Sk., 5135, 5133. Sk., 5131. Sk., 5129/1. Sk., 5129. Sk., 5123. Sk., 5122. Sk., 5103. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101. Sk., 5100. Sk., 5099. Sk., 5098. Sk., 5097. Sk., 5096. Sk., 5094. Sk., 5093. Sk., 5091. Sk., 5090. Sk., 5089. Sk., 5087. Sk., 5086, 5085, 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5078. Sk., 5077. Sk., 5076/1. Sk., 5076. Sk., 5075. Sk., 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5066. Sk., 5065, 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058. Sk., 5057. Sk., 5000, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Fahrettinpaşa; İzmir-Çeşme Yolu, İc Yol, Site İci Yol, 2312. Sk., 2310. Sk., 2309. Sk., 2308, 2307. Sk., 2306. Sk., 2305. Sk., 2304. Sk., 2303. Sk., 2301. Sk., 2300. Sk., 2234. Sk., 2228. Sk., 2227. Sk., 2226. Sk., 2225. Sk., 2224. Sk., 2222/1. Sk., 2222. Sk., 2221. Sk., 2220. Sk., 2218. Sk., 2217. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2213. Sk., 2212. Sk., 2211. Sk., 2210. Sk., 2208, 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2203. Sk., 2202. Sk., 2201. Sk., 2200/1. Sk., İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Altınyunus; , İsimsiz2, İsimsiz11, 3415. Sk., 3215. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3402. Sk., 3411. Sk., 3412. Sk., 3415. Sk., 3418. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3423. Sk., 3424. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3430. Sk., 3431. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3436/1. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3452. Sk., 3453. Sk., 3455. Sk., 3456. Sk., 3457. Sk., 3458. Sk., 3461. Sk., 3462. Sk., 3463. Sk., 3464. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3467. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk., 5000, Ege Çeşme Sitesi, Salman Apart Yazlık Villaları elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Boyalık; , İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, 3145, 3182. Sk., 3184. Sk., 3187. Sk., 3189. Sk., 3194. Sk., 3195. Sk., 3196. Sk., 3197. Sk., 3198. Sk., 3198/1. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3202. Sk., 3203. Sk., 3204. Sk., 3205. Sk., 3207. Sk., 3208. Sk., 3209. Sk., 3210. Sk., 3211. Sk., 3213. Sk., 3215. Sk., 3216 Sk., 3216. Sk., 3217. Sk., 3221. Sk., 3222. Sk., 3223. Sk., 3224. Sk., 3225. Sk., 3227. Sk., 3227/1. Sk., 3228. Sk., 3229. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3232. Sk., 3233. Sk., 3235. Sk., 3237. Sk., 3237/1. Sk., 3238. Sk., 3239. Sk., 3240. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3245. Sk., 3246. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249. Sk., 3250. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3262. Sk., 3424. Sk., Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi, İzmir-Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Çakabey; , yol, İsimsiz96, İsimsiz22, İsimsiz94, İsimsiz26, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz82, İsimsiz90, 2305/1, 2010/1. Sk., 2200. Sk., 2208, 2308 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 17:00:25.624-2024-05-29 18:00:33.003 saatleri arasında Celal Bayar; , 5065, 5152, 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5158. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5169. Sk., 5172. Sk., 5225. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.588-2024-05-29 16:00:27.085 saatleri arasında Emenler; İsimsiz23, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz7, , , Omanlar, Omanlar, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:11.588-2024-05-29 16:00:27.085 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:30:46.949-2024-05-29 16:30:02.813 saatleri arasında Altınoluk; SARAÇLAR, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:20.361-2024-05-29 10:30:27.176 saatleri arasında Dumlupınar; 79. Sk., , 132. Sk., 88. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:20.361-2024-05-29 10:30:27.176 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:20.361-2024-05-29 10:30:27.176 saatleri arasında Menderes; , 106. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz17, , Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, İsimsiz13, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Büyükkale; İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz57, BELEVİ YOLU, Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KERİMOĞLU SK, BUYUKKALE IC YOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Halkapınar; , İsimsiz2, İsimsiz3, BELEVİ YOLU, Halkapınar Köyü İç Yolu, Halkapınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Hasançavuşlar; , İsimsiz3, Hasançavuşlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Küçükkale; , YUKARI, ŞEYTAN DERESİ, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz63, BELEVİ YOLU, Küçükkale Köyü İç Yolu, Küçükkale Yolu, KÜÇÜKKALE KÖY ALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Mehmetler; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz25, Mehmetler Köyü, Mehmetler Köyü iç yol, ara yol, Güney Batı, ara ova yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Üzümler; , ÜZÜMLER ARA YOL, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, MECLİS, Üzümler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz4, İsimsiz57, İsimsiz56, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:22.435-2024-05-29 11:00:34.094 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:31.454-2024-05-29 15:00:40.058 saatleri arasında Kemalpaşa; 7073. Sk., Pınar Cd., 7004. Sk., 7077. Sk., 7077/1. Sk., 7077. Sk., 7075. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:31.454-2024-05-29 15:00:40.058 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:40.153-2024-05-29 15:00:51.329 saatleri arasında Kemalpaşa; 7069/2. Sk., 7077. Sk., 7077/1. Sk., 7081. Sk., 7083. Sk., 7085. Sk., 7087. Sk., Pınar Cd., İsimsiz135 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:40.153-2024-05-29 15:00:51.329 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:27.714-2024-05-29 16:00:36.311 saatleri arasında Kemalpaşa; 7069/2. Sk., 7077. Sk., 7077/1. Sk., 7081. Sk., 7083. Sk., 7085. Sk., 7087. Sk., Pınar Cd., İsimsiz135 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 15:00:27.714-2024-05-29 16:00:36.311 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:31.454-2024-05-29 15:00:40.058 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:34.684-2024-05-29 15:00:42.317 saatleri arasında Anadolu; 2438. Sk., Selimiye Cd., Selimiye, Gazipaşa Cd., 2444. Sk., 2443. Sk., 2437. Sk., 2436. Sk., 2434. Sk., 2430. Sk., 2427. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:34.684-2024-05-29 15:00:42.317 saatleri arasında Trakya; Şehit Mahmut Türkön Cd., Tunalıgil Cd., Selimiye, Plevne Cd., Meltem Cd., Meltem, 2451. Sk., 2446. Sk., 2418. Sk., 2417. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:34.684-2024-05-29 15:00:42.317 saatleri arasında Huzur; Yeni Plevne, Selimiye Cd., Plevne Cd., Meltem, 2446. Sk., 2425. Sk., 2418. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:34.684-2024-05-29 15:00:42.317 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 09:00:58.313-2024-05-29 16:00:05.893 saatleri arasında Çamlık; , Patika, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz4, , İsimsiz1, Çamlık Yolu, Çamlık Yolu, Çamlık Köyü İç Yolu, Çamlık Köyü İç Yolu, Yonca, Yonca, Patıka, Patıka, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 09:00:58.313-2024-05-29 16:00:05.893 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 10:00:05.693-2024-05-29 16:00:40.248 saatleri arasında Saip; 3197, 3196, 3192, 3195, KIZILCIK, 3199, 3185 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 10:00:05.693-2024-05-29 16:00:40.248 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 10:00:53.179-2024-05-29 16:00:02.263 saatleri arasında İçmeler; UMUT 9, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz51, 8004, 1164, 1169, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 10:00:53.179-2024-05-29 16:00:02.263 saatleri arasında Kuşçular; , 8004, 8013. Sk., 8045. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 10:00:53.179-2024-05-29 16:00:02.263 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Belevi; , 12021, 12022, 12023, 12024, 12025, 12034, 12516, Belevi 1 Girişi-K3, 12512, Cikmaz Sk, Selçuk-İzmir Yolu, Vatan Cd., İzmir Aydın Cd., İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, GÖRÜNMEZ, 12528, ŞEHİTLER, DOMUZ GEDİĞİ, 12531, 12519, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz87, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz109, İsimsiz110, DOMUZGEDİĞİ, 12006, 12007, 12002, ÜMİT AKOĞUL, 12009, 12010, DOKTOR TAHSİN KAYAYURT, 12008, 12005, 12004, 12003, 12502, 12505, 12508, 12504, 12507, 12509, 12510, 12503, 12030, 12032, 12001, 12029, 12016, 12530, 12529, 12527, 12514, 12513, 12511, 12001/1, 12502 sokak, 12018, 12515, 12522, 12523, 12027, 12026, 12039, 12015, 12012, 12011, 12013, 12014, 12028, 12517, 12518, 12521, 12520, 12017, TİRE, BELEVİ CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:00:00.323-2024-05-29 15:00:11.645 saatleri arasında Tulum; , İsimsiz9, İsimsiz85, İsimsiz34, İsimsiz35, 202 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-29 2024-05-29 13:30:45.212-2024-05-29 15:30:58.086 saatleri arasında Çitköy; Ahmetbeyler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:30:45.212-2024-05-29 15:30:58.086 saatleri arasında Ahmetbeyler; Ahmetbeyler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-29 2024-05-29 13:30:45.212-2024-05-29 15:30:58.086 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.